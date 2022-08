L’Inde bloque les téléchargements du lecteur VLC

En bref : Netcost-security.fr répertorie VLC Player comme une application essentielle à installer sur un PC ou un Mac, mais l’un des pays les plus peuplés du monde a tenté de l’interdire. La tentative peut être due à des tensions régionales, mais il est probablement impossible de bloquer tout accès à un logiciel PC.

Le site officiel de VLC Player est inaccessible en Inde depuis quelques mois maintenant. Le gouvernement indien l’a interdit, peut-être après un incident de sécurité, mais cela n’empêchera pas nécessairement les utilisateurs indiens de l’obtenir.

À l’heure actuelle, il semble que les FAI indiens bloquent le site Web de VideoLAN ainsi que les téléchargements mobiles de VLC Player, bien que certains FAI n’aient pas restreint les téléchargements de Google Play Store. Ceux qui ont déjà installé VLC Player peuvent toujours l’utiliser. VideoLAN a déclaré à India Today que l’interdiction avait commencé en février, mais de nombreux utilisateurs en Inde découvrent encore qu’ils ne peuvent pas télécharger le célèbre lecteur multimédia polyvalent via les canaux officiels.

Le département indien des télécommunications n’a pas expliqué la restriction, mais cela pourrait être par peur des pirates chinois. En avril, des chercheurs en sécurité ont découvert que des pirates chinois utilisaient VLC pour fournir des chargeurs de logiciels malveillants capables d’espionner les utilisateurs et de voler des informations d’identification. Les autorités indiennes se méfient de tout logiciel connecté à la Chine depuis quelques années en raison de conflits frontaliers entre les deux pays.

Si vous êtes en Inde, aidez-nous s’il vous plaît. https://t.co/rOpIjlx0q9 — VidéoLAN (@videolan) 12 août 2022

En 2020, l’Inde a interdit plus de 100 applications et jeux liés à la Chine, dont beaucoup sont très populaires, notamment TikTok, PUBG, WeChat, Baidu, AliPay et Sina News. Cette décision est intervenue après que les différends entre la Chine et l’Inde au sujet d’une frontière himalayenne sont devenus violents.

Cependant, le blocage du site Web officiel d’une application PC empêche uniquement les utilisateurs d’atteindre l’emplacement de téléchargement sécurisé principal de l’application. Beaucoup chercheront probablement des miroirs de téléchargement alternatifs qui pourraient propager des logiciels malveillants similaires aux attaques précédentes.

De plus, VideoLAN a corrigé la vulnérabilité qui a conduit à ces attaques, rendant l’interdiction actuelle de l’Inde sans signification. Les téléchargements alternatifs peuvent contenir des versions plus anciennes de VLC Player qui sont toujours vulnérables.

Heureusement, de nombreux sites maintiennent des téléchargements sûrs et à jour de logiciels PC populaires comme VLC, y compris Netcost-security.fr. Si vous êtes en Inde et que vous ne pouvez pas accéder à la page de téléchargement de VideoLAN, vous pouvez obtenir VLC Player ici pour Windows, Mac, Linux et Android.