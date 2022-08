Un juste avertissement : évitez la plupart des moniteurs dits HDR

Pourquoi c’est important : L’un des aspects les plus ennuyeux de l’écosystème HDR, en particulier pour les moniteurs d’ordinateur, est la quantité de produits qui prétendent être « compatibles HDR » mais qui n’ont pas le hardware pour prendre en charge correctement le HDR. Nous pensons qu’il est vraiment important de vous donner à tous les connaissances nécessaires pour identifier un faux produit HDR et pourquoi ces produits sont mauvais et ne valent pas la peine de dépenser de l’argent.

Pour que le HDR fournisse une véritable amélioration de la qualité d’image par rapport au SDR, le hardware doit être capable d’afficher la majorité de l’énorme plage du signal HDR – c’est une image à plage dynamique élevée après tout. Cela indique qu’il doit prendre en charge un niveau de luminosité élevé : les images HDR sont plus lumineuses que le SDR, atteignant souvent plus de 1000 nits. Il doit prendre en charge un contraste très élevé, de sorte que les éléments à haute luminosité puissent être affichés simultanément avec des détails d’ombre profonds et riches sur l’écran. Ceci est crucial, car il donne à l’imagerie HDR l’essentiel de sa richesse et de sa pop. Il doit prendre en charge une large gamme de couleurs, permettant d’afficher une plus grande gamme de couleurs. Et il doit suivre les systèmes d’encodage HDR, comme l’utilisation de la courbe gamma PQ et le traitement minimum de 10 bits.

Les vrais moniteurs HDR cibleront les quatre domaines et offriront une amélioration significative par rapport aux écrans SDR.

Mais nous voyons souvent de faux moniteurs HDR, qui essaient de tromper les acheteurs en leur faisant croire qu’ils obtiennent une expérience HDR, alors que seuls quelques-uns (ou parfois aucun) des domaines clés sont pris en compte. Les fabricants de moniteurs sont si paresseux et trompeurs que parfois le prise en charge HDR ne s’étend qu’à le prise en charge des entrées de signal HDR10 et d’un ajustement au gamma, sans la luminosité, le contraste ou la gamme de couleurs étendus nécessaires pour afficher correctement ce signal.

Cela a été exacerbé par les organismes de normalisation qui font un mauvais travail pour indiquer aux consommateurs quels moniteurs prennent réellement en charge le HDR de bonne qualité. L’une de ces normes est DisplayHDR, qui est si mal conçue que les moniteurs que nous classerions comme « faux HDR » peuvent facilement être certifiés dans le niveau le plus bas, DisplayHDR 400. Cela ne profite qu’aux fabricants d’écrans qui peuvent commercialiser leurs produits comme « certifiés HDR », avec le support d’un tiers, mais pas aux consommateurs qui souhaitent trouver les meilleurs produits HDR.

Comment savoir si un moniteur est un faux HDR ou non ?

Notre conseil est simple : sur la base de ce qui est actuellement disponible, vous devez supposer qu’un moniteur HDR est un faux HDR de niveau poubelle, sauf preuve du contraire. La grande majorité des écrans annonçant le support HDR de nos jours, nous dirions plus de 90%, sont des produits HDR affreux que vous ne devriez absolument pas acheter pour leurs capacités HDR.

Le système de certification DisplayHDR n’est pas suffisamment fiable pour vous donner un aperçu réel des performances HDR, car nous avons vu des produits classés aussi haut que DisplayHDR 1000 que nous ne classerions pas comme vrai HDR.

Vous devez particulièrement ignorer les produits DisplayHDR 400. Nous ne pensons pas en avoir déjà vu un bon pour la consommation de contenu HDR, mais ignorer complètement DisplayHDR est également une bonne idée.

Au-delà de cela, nous vous recommandons fortement de lire les testeurs pour savoir si un produit est un vrai moniteur HDR ou non. Mais s’il n’y a pas d’test, il y a quelques points à surveiller.

La plupart des écrans OLED seront capables de véritables performances HDR, donc OLED est généralement un bon signe. Recherchez également les écrans LCD à gradation locale à matrice complète, souvent annoncés avec des mini-rétroéclairages LED, mais assurez-vous de vérifier le nombre de zones. Si le nombre de zones n’est pas annoncé, vous devez vous méfier des performances de cet affichage. S’il est annoncé, un nombre supérieur à 500 zones est généralement assez bon, avec environ 100 zones au strict minimum. Faites également attention aux caractéristiques de luminosité, vous voudrez voir une luminosité maximale dans la plage de 600+ nit.

Cependant, la simple publicité de la « gradation » ou de la « gradation locale » ne suffit pas. Vous voudrez voir spécifiquement des termes comme « tableau complet » ou un nombre élevé de zones dans la fiche technique. En effet, certains fabricants de moniteurs aiment inclure une gradation éclairée par les bords, qui peut fournir une « gradation locale », mais généralement avec seulement une poignée de zones massives.

La gradation éclairée par les bords n’est pas suffisante pour une bonne ou une véritable expérience HDR car elle ne permet pas des niveaux acceptables de contraste local et a franchement l’air mauvais par rapport au vrai HDR. Nous ne voudrions pas que vous achetiez un panneau HDR éclairé par les bords et que vous soyez déçu, c’est donc notre avertissement.

Heureusement, il existe de véritables produits HDR qui, selon nous, valent la peine d’être achetés. Consultez notre guide complet des meilleurs moniteurs de jeu HDR.