Comment réparer Samsung TV continue de s’éteindre [10 Troubleshooting Méthodes]

Les téléviseurs intelligents deviennent de plus en plus intelligents de jour en jour et c’est bon signe. Cependant, il y aura toujours une sorte de problème qui affectera le téléviseur et le rendra peu intelligent. L’un des problèmes majeurs rencontrés par de nombreux propriétaires de téléviseurs intelligents Samsung est lorsque le téléviseur décide de s’éteindre soudainement. Cela peut devenir ennuyeux lorsque vous regardez votre émission de sport ou votre film préféré. Dans ce guide, nous examinerons les différentes méthodes de dépannage que vous devez suivre pour résoudre le problème de Samsung TV qui continue de s’éteindre.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre Samsung Smart TV peut continuer à s’éteindre. Bien que cela puisse être ennuyeux, cela ne indique pas toujours que votre Samsung Smart TV a mal tourné. Il pourrait s’agir de quelques ajustements de paramètres qui peuvent aider à résoudre ce problème. Eh bien, si vous cherchez des solutions à ce problème, ce guide est fait pour vous.

Résoudre le problème de Samsung TV continue d’éteindre

Effectuer une réinitialisation logicielle

Même s’il s’agit d’un téléviseur intelligent, il peut y avoir quelques problèmes ou bugs qui peuvent provoquer l’arrêt soudain de votre téléviseur. Ainsi, la meilleure façon de se débarrasser de ces bugs temporaires consiste à effectuer une réinitialisation logicielle.

Désormais, lorsque vous effectuerez cette réinitialisation, vous ne perdrez aucune donnée.

Pour effectuer la réinitialisation logicielle, déconnectez simplement votre Smart TV de sa source d’alimentation pendant 5 à 10 minutes. Une fois le temps écoulé, rebranchez-le et utilisez le téléviseur.

Il ne doit pas s’éteindre tout seul. Mais, si c’est le cas, il se peut que vous deviez ajuster quelques paramètres. Vérifiez la prochaine étape.

Vérifier les paramètres de la solution éco

Les téléviseurs intelligents sont connus pour consommer moins d’énergie et s’éteignent lorsque le téléviseur n’est pas utilisé pendant un certain temps. Il est préférable de vérifier si les Eco Solutions sont activées sur votre téléviseur. Si tel est le cas, vous pouvez les désactiver.

IMG : Samsung

Saisissez la télécommande du téléviseur et accédez à la page Paramètres. Maintenant, sélectionnez Général, suivi de Eco Solution. Vous verrez maintenant une liste d’options. Sélectionnez l’option Arrêt automatique et choisissez Arrêt. Votre téléviseur ne devrait plus s’éteindre.

Vérifier les paramètres de sommeil

Tout comme le mode Eco Solution, le mode veille de votre Samsung Smart TV se mettra dans un état d’alimentation plus faible. Cela se fait lorsque le téléviseur n’est pas utilisé et contribue également à réduire la consommation d’énergie.

Si vous pensez que la minuterie de mise en veille a été activée sur votre téléviseur, vous pouvez suivre ces étapes pour la désactiver.

IMG : Samsung

À l’aide de la télécommande du téléviseur, accédez au menu Paramètres. Accédez à Général> Gestionnaire système et enfin Heure. Sélectionnez Sleep Timer et choisissez l’option Off. Votre téléviseur ne se mettra plus en veille et ne s’éteindra plus.

Même après avoir effectué ces réglages, votre téléviseur continue de s’éteindre, vous devrez peut-être passer à l’étape suivante.

Vérifiez les connexions desserrées

Désormais, avec votre Smart TV, vous connecterez plusieurs périphériques d’entrée tels qu’un lecteur Blue-ray, une console de jeu, un décodeur ou peut-être même utiliserez-vous le téléviseur comme écran filaire pour votre PC. Il est toujours bon de vérifier si le câble HDMI est un câble d’origine et est bien connecté aux deux extrémités.

Des câbles endommagés et défectueux ou de mauvaises connexions peuvent empêcher votre téléviseur d’afficher quoi que ce soit et éventuellement s’éteindre en raison de l’inactivité. Utilisez donc toujours des câbles de bonne qualité, ayez des conventions fermes et assurez-vous également que votre téléviseur est réglé sur la bonne source d’entrée.

Vérifiez la télécommande du téléviseur défectueuse

Les télécommandes sont des éléments importants de nombreux appareils électroniques et ce n’est pas différent lorsqu’il s’agit de téléviseurs. Une télécommande endommagée ou défectueuse peut également être la cause de l’arrêt continu de votre téléviseur.

Il est possible que le bouton d’alimentation de la télécommande soit coincé et que la télécommande continue d’éteindre votre téléviseur. Dans ce cas, remplacez simplement la télécommande et vous serez prêt à partir.

Vérifier les mises à jour du système

Des logiciels anciens et obsolètes avec quelques bugs peuvent rendre votre expérience avec le Samsung Smart TV mauvaise. Il est donc toujours préférable d’avoir à tout moment un logiciel mis à jour sur vos appareils. Vous pouvez suivre ces étapes pour mettre à jour le micrologiciel de votre Samsung Smart TV.

IMG : Samsung

Connectez votre Samsung Smart TV à Internet. Sélectionnez l’option Paramètres à l’aide de la télécommande de votre Samsung Smart TV. Rendez-vous sur Support et enfin Mise à jour du logiciel. Choisissez l’option Mettre à jour maintenant pour vérifier les mises à jour sur votre téléviseur Samsung.

Refroidir le téléviseur

Si vous avez utilisé le téléviseur pendant une période prolongée, le téléviseur finira par chauffer. Il a tendance à chauffer encore plus lorsqu’il n’y a pas de circulation d’air adéquate dans la pièce. Donc, si votre téléviseur chauffe, laissez-le débranché pendant quelques heures et laissez-le refroidir à des températures normales.

Tout comme vous avez besoin d’une pause, vos appareils électroniques doivent faire une pause. Assurez-vous qu’il y a une sorte de circulation d’air lorsque vous utilisez votre téléviseur car cela l’aide à rester frais lorsqu’il est utilisé.

Vérifier les farces

Cela peut sembler idiot, mais cela peut aussi être une raison et il se peut qu’il n’y ait aucun problème avec votre téléviseur.

Comme il est facile d’obtenir une télécommande de remplacement, n’importe qui dans la pièce peut utiliser la télécommande en toute tranquillité pour éteindre le téléviseur. Ou, s’ils disposent d’un appareil mobile avec infrarouge intégré, ils peuvent utiliser leur appareil mobile pour éteindre le téléviseur. Ou, ils pourraient utiliser l’application Samsung Smart Things pour contrôler votre téléviseur.

Il est toujours préférable de faire attention à ces jeux espiègles avant de déterminer que votre téléviseur a mal tourné.

Effectuer une réinitialisation matérielle

La dernière et dernière option consiste à effectuer une réinitialisation d’usine. Cela devrait normalement aider à résoudre tous vos problèmes. Selon le téléviseur Samsung que vous possédez, les étapes pour effectuer la réinitialisation d’usine changeront. Vous pouvez vous référer à ce guide pour savoir comment réinitialiser votre Samsung Smart TV en usine.

IMG : Samsung

Visitez le centre de services

Si aucune des méthodes de dépannage n’a résolu le problème d’extinction, il peut être préférable de l’envoyer au centre de service. Il pourrait y avoir n’importe quel problème avec cela comme un mauvais condensateur, une alimentation défectueuse ou peut-être même une carte mère en train de mourir. Si votre téléviseur est sous garantie, vous pourriez avoir droit à un remplacement, sinon, vous devrez peut-être payer un certain montant pour le faire réparer. Si le montant du remplacement n’en vaut pas la peine, il est judicieux d’aller vous procurer un tout nouveau téléviseur.

Emballer…

Voici les différentes étapes que vous devez suivre pour résoudre le problème de votre Samsung Smart TV qui ne cesse de s’éteindre. Comme mentionné ci-dessus, les causes de ce problème peuvent être nombreuses, il est donc conseillé de suivre les méthodes de dépannage une par une pour déterminer quel est le problème réel.

Avez-vous rencontré un problème similaire à celui-ci avec votre téléviseur Samsung ? Si tel est le cas, quelle méthode de dépannage vous aide à résoudre le problème du téléviseur Samsung ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

