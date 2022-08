Qu’est-ce qui est mieux? BDRemux 1080p ou Blu-ray Rip 1080p ?

Quelles sont les différences entre Blu-Ray, BDRip et BDRemux ?

Le format Blu-Ray Disc a beaucoup changé la façon de consommer du contenu multimédia, malgré le fait qu’il n’a pas été en mesure de reproduire le succès retentissant de son prédécesseur, le DVD. Pour la première fois, un format physique disposait d’une capacité suffisante pour pouvoir proposer des contenus en haute définition et sans compression excessive.

Lorsque nous achetons un film sur Blu-Ray, nous payons pour le voir fonctionner avec pratiquement aucune perte de qualité. Si nous voulions extraire ce contenu du disque, nous verrions que cela prendrait beaucoup de place sur notre disque dur, et c’est là qu’interviennent les fameux BDRip et BDRemux.

Qu’est-ce que le format BDRip ?

BDRip est le nom habituel de Blu-Ray Rip. Il s’agit d’une extraction d’un disque Blu-Ray, qui est une copie.

Il existe de nombreux types de BDRip, mais en règle générale, ils n’ont pas les menus et les extras que les disques originaux ont habituellement. Les BDRips sont généralement conditionnés dans des conteneurs MKV ou MP4. Il est habituel que les langues et les sous-titres soient également supprimés afin d’alléger le contenu.

Cependant, la partie la plus importante de BDRip est la compression. Les algorithmes de compression avec perte sont souvent utilisés dans les fichiers BDRip pour réduire la taille globale du contenu.

Qu’est-ce que le format BDRemux ?

Une fois que vous avez plus ou moins à l’esprit ce qu’est un BDRip, un BDRemux est pratiquement le même, mais sans appliquer d’algorithmes de compression avec perte.

Dans BDRemux, vous n’aurez pas non plus les menus d’origine ni une partie du contenu supplémentaire, mais l’audio et la vidéo que nous avons à l’intérieur du conteneur — normalement, c’est aussi du MKV — seront complètement non traités.

Alors quel format me convient ?

Tout dépendra de vos préférences lors de la consommation de contenus audiovisuels. Avec le format BDRip, vous aurez une expérience plus similaire à ce que vous voyez habituellement sur Netflix ou sur n’importe quelle plateforme de streaming.

Prenons un exemple pour que vous puissiez le voir graphiquement. Vous souvenez-vous de cet épisode controversé de Game of Thrones dans lequel ils ont dit cette chose à propos des « sicansíos » ? Une partie du problème avec ce chapitre est que HBO est allé trop loin avec la compression vidéo. L’épisode étant si sombre et appliquant autant de compression, le résultat a été une masse de pixels noirs qui a complètement détruit l’expérience pour tous ceux d’entre nous qui l’ont regardé depuis le canapé.

La vidéo compressée d’un BDRip en 1080p n’est pas aussi fluide que celle d’un BDRemux 1080p. Il n’aura pas non plus une gradation de couleur aussi naturelle que le fichier non compressé. Mais tout dépendra de nos goûts et du type de cinéma que nous allons voir. Un film d’animation comme Les Indestructibles 2 peut avoir un peu de compression que vous ne remarquerez peut-être jamais. Cependant, un film d’action comme Mad Max : Fury Road peut vous énerver si vous le regardez avec le mauvais codec, car la compression ruine à peu près l’expérience dans les scènes où il y a beaucoup de mouvement à l’écran.