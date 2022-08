Comment passer de ChromeOS Flex de Developer à Stable Build

ChromeOS Flex est un système d’exploitation léger qui peut être utilisé pour une installation sur du matériel plus ancien. PC et ordinateurs portables âgés de 5 à 10 ans. Google a annoncé ChromeOS Flex en février de cette année. Comme un certain nombre de systèmes d’exploitation, il commence sa vie en tant que développeur avec différents canaux auxquels vous pouvez participer.

Eh bien, la version stable de ChromeOS Flex a finalement été publiée en juillet et si vous utilisez les versions de développeur de ChromeOS Flex, vous pouvez désormais passer à la version stable de ChromeOS Flex de Google. La version stable actuelle de ChromeOS Flex est la version 103.0.5060.114. Ici, vous saurez comment passer de la version développeur ChromeOS flex à la version stable ChromeOS flex.

Vous pouvez désormais vous débarrasser des problèmes et des bogues présents dans la version du développeur ChromeOS Flex. Eh bien, ils sont conçus à des fins de test et sont censés contenir des bogues mineurs, voire majeurs. Mais comme la version stable est en cours de déploiement, vous n’avez plus besoin de rester sur la version développeur. Donc, si vous souhaitez passer aux versions stables de ChromeOS Flex, ce guide est fait pour vous.

Passer de ChromeOS Flex à un canal stable

Avant de parler de passer à la version stable de ChromeOS Flex, vous devrez effectuer une sauvegarde de toutes vos données. Ces données peuvent inclure des éléments tels que des images, des fichiers audio et vidéo et des documents. De plus, toutes les applications que vous pourriez avoir installées seront supprimées de l’appareil. En bref, l’appareil sera réinitialisé aux paramètres d’usine lorsque vous basculerez ChromeOS Flex sur stable.

Pour ce guide, nous allons passer de ChromeOS Flex développeur version 104 à ChromeOS Flex Stable version 103. Voici les étapes à suivre.

Connectez votre appareil ChromeOS Flex à Internet en utilisant une connexion Ethernet ou Wi-Fi. Appuyez ou cliquez sur l’icône du tiroir de l’application à gauche de l’étagère. Avec le tiroir de l’application ouvert, faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres.

Avec l’application Paramètres ouverte, sélectionnez À propos de Chrome OS sur le côté gauche de l’écran.

Sur votre droite, vous verrez l’écran de mise à jour du logiciel et quelques options en dessous. Sélectionnez Détails supplémentaires suivi de Changer de chaîne.

Vous pouvez maintenant choisir entre Stable, Beta et Developer. Choisir la Écurie option.

En bas, vous verrez un bouton qui dit Changer de chaîne et Powerwash. Clique dessus.

Télécharger la mise à jour stable de ChromeOS Flex

À partir de la page de la chaîne, revenez à À propos de Chrome OS. Le système d’exploitation actuellement installé sur ChromeOS Flex 104 Dev téléchargera désormais automatiquement la dernière version stable 103 de ChromeOS Flex. Une fois le téléchargement terminé, il vous sera demandé d’effectuer un powerwash afin d’installer la version stable de ChromeOS Flex. Votre appareil va maintenant redémarrer et vous ramener à l’écran de configuration. Vous pourrez choisir la langue et la région et devrez également vous connecter avec votre compte Google. Une fois la configuration terminée, vous pouvez maintenant consulter la page Paramètres pour voir que votre ChromeOS Flex exécute maintenant la dernière version stable de Flex OS.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez passer du canal de développement de ChromeOS Flex au canal stable de ChromeOS Flex. Le processus est plutôt simple et facile à suivre, sauf si vous avez beaucoup de fichiers stockés sur l’appareil, cela peut prendre quelques minutes supplémentaires pour sauvegarder les fichiers sur un service de stockage en nuage ou les transférer sur tout autre disque de stockage externe. Nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre comment vous pouvez passer de ChromeOS Flex à une version stable.

