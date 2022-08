Quand Joker 2 sortira-t-il ?

Sans aucun doute, être fan de DC au cinéma est actuellement un sport à risque. Au sein des films basés sur les personnages de la plus ancienne fabrique de BD de l’histoire, trop de redémarrages, des annulations de projets (Batgirl…), des polémiques avec les acteurs, des incohérences dans la continuité au sein de l’univers cinématographique lui-même et un long etc. de malheurs auxquels plus négatif pour, dans ce cas, Warner.

Cependant, dans cette mer turbulente qu’est DC dans l’industrie cinématographique, il y a deux films très récents qui ont été catalogués comme des chefs-d’œuvre dans le genre des super-héros. Le premier d’entre eux est The Batman, réalisé par Matt Reeves, et mettant en vedette Robert Pattinson, Zoe Kravitz et Paul Dano, qui est rapidement devenu la meilleure production Batman de la dernière décennie.

Cependant, et celui qui nous concerne ici aujourd’hui est Joker, réalisé par Todd Phillips et mettant en vedette Joaquin Phoenix. Le film nous raconte l’histoire d’Arthur Fleck, un homme atteint d’une maladie psychologique rare qui l’oblige à rire de façon incontrôlable. Et un jour, après avoir enduré le mépris et l’indifférence de la société, il décide qu’il a atteint la limite et devient le plus grand criminel que Gotham City ait jamais vu.

Nominé pour 11 Oscars (meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et meilleure musique originale), le film est devenu le premier film classé PG à dépasser le milliard de dollars de recettes. Eh bien, la date de sortie de la deuxième partie de ce petit chef-d’œuvre a récemment été révélée.

Il y a quelques mois, le titre de ce deuxième film a finalement été révélé, qui sera Joker : Folie À Deux (ou Joker : Locura de Dos en espagnol). De plus, il a également été confirmé que Joaquin Phoenix, qui jouerait à nouveau Arthur, serait rejoint par la chanteuse et actrice Lady Gaga, qui serait une sorte de Harley Quinn réinventée et réinventée pour s’adapter à l’univers créé par Todd Phillips.

Cependant, l’aspect le plus intéressant de ce projet est peut-être qu’il a été récemment confirmé qu’il s’agirait d’un film musical dans certaines de ses séquences. Une vérité qui prend tout son sens si l’on considère que Lady Gaga est impliquée dans la production du long-métrage.

De plus, nous avons enfin pu connaître la date de sortie officielle de cette suite, dont la sortie en salles est prévue le 4 octobre 2024. Rappelons que le film original est également arrivé au début de ce mois-là en 2019. et c’était un succès incroyable. bien au box-office Alors chez Warner, ils ont dû penser que si quelque chose fonctionne, pourquoi le changer ?

Comme point culminant final, il y a aussi de nombreuses rumeurs qui assurent que ce nouveau film de l’ennemi juré de Batman poussera le +18 à la limite, et pourrait même atteindre la note controversée de NC-17, puisque Todd Phillips semble déterminé à se laisser aller. et montrent des scènes très violentes, aussi désagréables que des exécutions en direct, des décapitations, des viols et un long etcetera de crimes d’un Joker qui a toutes les caractéristiques qu’il sera complètement déchaîné. Et ce n’est pas bon.

