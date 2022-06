Call of Duty: Modern Warfare II est révélé dans le monde entier, la version PC revient sur Steam après cinq ans

Bottom line: La suite d’Infinity Ward au redémarrage massivement populaire de MW19 semble augmenter les enjeux à tous les niveaux dans sa bande-annonce de révélation mondiale. La Task Force 141 est désormais à l’avant-plan, avec un nouveau conflit mondial à l’horizon dans la campagne solo qui semble avoir un bon mélange de missions furtives bourrées d’action et immersives. De plus, Activision lance ce jeu sur Steam en plus de Battle.net sur PC avec un nouveau prix de 70 $ sur toutes les plateformes.

Il s’agit incontestablement d’une remorque CoD lorsque les premières secondes impliquent de se balancer à l’envers d’un hélicoptère dans la circulation venant en sens inverse, puis de tirer sur un camion en feu pour sortir d’une situation délicate. Modern Warfare II comportera probablement de nombreux exemples de ce type dans l’histoire solo aux côtés d’autres expériences plus réalistes et immersives qui s’appuient sur la campagne captivante de MW19.

En plus de l’appeler l’entrée la plus ambitieuse, Infinity Ward dit que le jeu de tir de cette année aura un système Gunsmith remanié, une meilleure gestion des armes, une IA avancée et de nouveaux mécanismes et éléments de gameplay. La campagne mettra en vedette les célèbres opérateurs de la Task Force 141 de Modern Warfare, qui seront cette fois rejoints par Alejandro Vargas des forces spéciales mexicaines.

Eurogamer note que les développeurs d’Infinity Ward sont particulièrement enthousiasmés par la nouvelle technologie de l’eau, qui ajoute une nouvelle couche au gameplay de la campagne et du multijoueur en simulant la vitesse des balles, ainsi que l’équipement et les killstreaks qui interagissent avec l’eau. Contrairement à CoD: Ghosts, les joueurs peuvent s’attendre à ce que les niveaux sous-marins aient plus de profondeur.

La nouvelle la plus intéressante pour les joueurs PC est peut-être qu’Activision ramène CoD sur Steam après une interruption de cinq ans. Cependant, Modern Warfare II sera également la première entrée de la franchise à arriver avec une édition standard à 70 $, aux côtés de l’édition Vault à 100 $. Les joueurs de console, de dernière génération et de génération actuelle, devront également payer 70 $ pour le bundle cross-gen.

Call of Duty: Modern Warfare II sera lancé le 28 octobre 2022 sur PC et consoles. La nouvelle expérience Warzone 2.0 arrivera plus tard dans l’année avec un nouvel espace de jeu et un mode bac à sable.