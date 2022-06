Summer Game Fest 2022: comment regarder le gala d’ouverture de l’événement et à quelle heure commence la diffusion en direct

Cette année, il n’y a pas d’E3, mais nous avons le Summer Game Fest. L’événement présenté par Geoff Keighley, maître de cérémonie régulier des Game Awards, vient remplacer la foire de Los Angeles et le fait avec un gala de plus d’une heure et demie qui sera plein de jeux, d’annonces et de surprises. Au cours de celui-ci, les grandes sociétés de jeux vidéo nous montreront ce qu’elles ont préparé pour les mois à venir. Des nouvelles bandes-annonces et gameplays à la date de sortie finale des noms les plus attendus de l’année, en passant par la mégatonne inattendue occasionnelle. Pour ne rien manquer, nous allons passer en revue comment suivre l’événement et ses horaires.

Comment regarder le Summer Game Fest 2022 en direct le 9 juin 2022 ?

Pour suivre le Summer Game Fest ce jeudi 9 juin, plusieurs options s’offrent à vous : soit le faire via la chaîne Twitch The Game Awards, soit via sa chaîne YouTube. L’événement aura lieu à 20h00 (heure locale française) et durera entre 90 et 120 minutes.

De même, chez Netcost, nous le couvrirons minute par minute avec notre propre émission devant laquelle seront les voix mielleuses de Fran Serrano Acosta et Salva Fernández. Et une fois celle-ci terminée, sachez que vous pourrez retrouver sur la toile les annonces et trailers les plus importants qui ont été présentés, ainsi que nos réflexions sur ce qu’il a donné de lui-même et des approches sur des aspects plus précis des jeux que vous avez peut-être manqués. . grand.

À quelle heure est le Summer Game Fest 2022 ?

Le gala commence à 20h00 en France et dure environ deux heures. Pas plus tard qu’hier, nous vous avons parlé des jeux, des entreprises et des surprises auxquelles nous pouvons nous attendre. Et au cas où vous nous suivez depuis différentes parties du monde, voici un horaire mondial :

France () : à 20h00

France (îles Canaries) : à 19h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 17h00

Chili : à 14h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 14h00

États-Unis (PT) : à 11h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 13h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

N’oubliez pas non plus que ce n’est que le début et que des événements, des streams, des jeux et des annonces auront lieu au cours des prochains jours. Voici un programme complet du Summer Game Fest.