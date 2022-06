Parce que les femmes ont plus froid que les hommes

Les raisons sont nombreuses et doivent être recherchées dans les différences biologiques et hormonales entre les hommes et les femmes.

Il sera probablement arrivé à tout le monde de discuter de la température du climatiseur ou des systèmes de climatisation à régler à la maison ou au travail. Et devoir trouver un compromis avec ceux qui ont des préférences différentes des nôtres, constatant souvent que les femmes préfèrent une température centrale plus élevée que les hommes. Cette différence va bien au-delà de la croyance répandue selon laquelle les femmes sont « plus frileuses » que les hommes et se reflète dans la recherche scientifique qui documente les différences entre le sexe féminin et masculin.

Les raisons de cette différence sont multiples et, comme l’expliquent la chercheuse Charlotte Phelps et le professeur Christian Moro de la Bond University de Robina, en Australie, se trouvent dans les différences biologiques et hormonales entre les deux sexes. « A peu près le même poids corporel – indiquent les deux experts dans un article publié le La conversation – les femmes ont tendance à avoir moins de muscles pour générer de la chaleur. Les femmes ont également plus de graisse entre la peau et les muscles, de sorte que la peau est plus froide, car elle est légèrement plus éloignée des vaisseaux sanguins.« . Les femmes ont aussi tendance à avoir « un taux métabolique inférieur à celui des hommes, ce qui réduit la capacité à produire de la chaleur lors d’une exposition au froid, ce qui rend les femmes plus sujettes à avoir froid lorsque la température baisse« .

A tout cela s’ajoutent des différences hormonales, pour lesquelles les œstrogènes et la progestérone – présents en grande quantité chez la femme – contribuent à la température interne du corps et de la peau. L’œstrogène, en particulier, dilate les vaisseaux sanguins dans les extrémités, ce qui signifie que plus de chaleur peut être perdue dans l’air ambiant tandis que la progestérone provoque la constriction des vaisseaux cutanés, gardant les organes internes plus chauds. Cet équilibre hormonal change tout au long du mois, parallèlement au cycle menstruel, ce qui entraîne une augmentation de la température corporelle centrale dans la semaine suivant l’ovulation à mesure que les niveaux de progestérone augmentent. En d’autres termes, les femmes peuvent être particulièrement sensibles aux températures plus fraîches au cours de cette étape.

Des différences dans la perception différente de la température entre les deux sexes ont également été observées chez de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères. « Les mâles se rassemblent le plus souvent dans des zones plus fraîches où il y a de l’ombre, tandis que les femelles et leur progéniture restent dans des environnements plus chauds où il y a du soleil – poursuivent les deux experts -. Les chauves-souris mâles, par exemple, préfèrent se reposer sur les sommets frais et élevés des montagnes, tandis que les femelles restent dans les vallées plus chaudes ». Les femelles, en particulier, peuvent avoir développé «une préférence pour les climats plus chauds pour les encourager à se reposer avec leur progéniture pendant les étapes où les jeunes sont incapables de réguler leur température corporelle. Ainsi, la différence entre les mécanismes de détection de chaleur peut fournir un avantage évolutif« .