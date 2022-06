Les versions améliorées du nouveau SoC M2 d’Apple devraient entrer en production de masse plus tard cette année

Tourné vers l’avenir : Apple a présenté lundi son SoC M2 de deuxième génération mais à huis clos, la société planifie déjà son prochain acte (et probablement le suivant aussi). Selon un nouveau rapport de recherche de l’analyste Jeff Pu de Haitong International, le fournisseur Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) commencera la production de masse d’une variante Pro plus puissante du M2 plus tard cette année.

La version améliorée de la puce serait construite à l’aide d’un nœud de processus de 3 nm, permettant à Apple d’insérer encore plus de transistors. Le M2 standard nouvellement annoncé est construit sur un processus de 5 nm, tout comme le M1 de première génération.

Apple a déclaré que le nouveau M2 est jusqu’à 18% plus rapide que son prédécesseur dans les tâches gourmandes en CPU. Le GPU serait 35% plus puissant, le Neural Engine est maintenant 40% plus rapide et il y a 50% de bande passante mémoire en plus par rapport au M1.

Des rumeurs ont fait surface plus tôt cette année selon lesquelles Apple testait jusqu’à neuf Mac différents basés sur M2, y compris un Mac mini basé sur M2 et une version M2 Pro plus puissante. Des sources ont déclaré à 9to5Mac qu’Apple avait prévu de lancer des Mac minis avec des puces M1 Pro et M1 Max, mais a probablement abandonné l’idée de faire place au Mac Studio qui a atterri en mars.

Les premiers Mac équipés du nouveau M2 d’Apple sont le MacBook Air repensé et le MacBook Pro 13 pouces. Les deux devraient être expédiés en juillet.

Crédit photo : Charles Patterson