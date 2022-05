Hogwarts Legacy montre comment en tirer parti "la magie" de la PS5 et du Dualsense

À travers une nouvelle bande-annonce (au-dessus de ces lignes) et une nouvelle entrée publiée sur son blog, Sony a partagé comment Hogwarts Legacy fonctionnera sur PS5 et quelles fonctions tireront parti des vertus de sa manette, la DualSense. Warner Bros. Interactive et Avalanche, son développeur, veulent que le périphérique devienne « une extension de votre baguette » et ont accordé une attention particulière à ses déclencheurs adaptatifs, ses vibrations haptiques et ses lumières LED.

En commençant par les déclencheurs, chaque sort aura une résistance différente, des sorts les plus basiques aux plus puissants. De plus, les effets de vibration ont été renforcés sur le côté droit de la manette, coïncidant avec l’extrémité avec laquelle votre personnage tiendra sa baguette. L’idée est de nous faire sentir comme si nous le tenions aussi avec cette même main. « Lorsque vous déviez un sort avec Protego », explique le blog, « vous sentirez le grésillement de la magie se refléter et être absorbé par l’enchantement du bouclier. »

Hogwarts Legacy sur PS5 : voici comment vous profiterez du Dualsense et du SSD

Mis à part les sorts, les déclencheurs et les grondements imprégneront tout le reste du monde, qu’il s’agisse de broyer des ingrédients dans un cours de potions, d’entendre un cri de mandragore ou de planer dans les cieux sur un balai ou un hippogriffe. Le Dualsense a un effet pour chaque action. Quant aux lumières LED, elles s’intensifieront lorsque nous subirons des dégâts et le reste du temps, elles afficheront les couleurs de notre maison : bleu et bronze si nous sommes Serdaigle, écarlate et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard et tout éteint pour le Poufsouffle (je plaisante, ce sera jaune et noir).

En parlant de console et non de manette, Hogwarts Legacy profitera du SSD de la PS5 pour proposer des « temps de chargement ultra-rapides », même si on passe d’un bout à l’autre de la carte via le réseau Floo. Et visuellement, le jeu promet d’atteindre une résolution 4K avec deux modes graphiques : fidélité et performances, selon que l’on préfère plus de détails ou un meilleur framerate.

Enfin, le titre utilisera l’audio Tempest 3D du casque PS5, nous permettant d’entendre « le crépitement du feu après avoir lancé le sort Feu ou les potions bouillonnantes des chaudrons ». À cela s’ajouteront des sons provenant du haut-parleur du contrôleur, principalement des effets d’enchantement ou des détails comme le doux battement d’ailes d’un hippogriffe.

Hogwarts Legacy sortira en 2022, bien qu’à une date à déterminer, et en plus de la PS5, il viendra sur PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch

source | P.S.Blog