Google Russie dépose le bilan après la saisie d’un compte bancaire par les autorités

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La filiale russe de Google déposera son bilan après que les autorités aient saisi son compte bancaire, laissant l’entreprise incapable de respecter ses obligations financières, y compris le paiement du personnel, des fournisseurs et des vendeurs. Cependant, ses services gratuits, tels que la recherche et YouTube, continueront de fonctionner dans le pays.

Reuters rapporte que l’unité Alphabet est sous pression en Russie depuis un certain temps, mais l’invasion de l’Ukraine a vu les autorités aggraver la situation. Depuis lors, Google a suspendu toute publicité dans le pays, interdit les chaînes médiatiques publiques de YouTube et refusé de supprimer les contenus liés à la guerre que la Russie a jugés illégaux, ce qui a conduit à l’interdiction de Google News.

« La saisie par les autorités russes du compte bancaire de Google Russie a rendu intenable le fonctionnement de notre bureau en Russie, y compris l’emploi et le paiement d’employés basés en Russie, le paiement de fournisseurs et de vendeurs et le respect d’autres obligations financières », a déclaré un porte-parole de Google. « Google Russie a publié un avis de son intention de déposer le bilan. »

La Russie a infligé à Google une amende de 7,2 milliards de roubles, soit environ 98 millions de dollars, en décembre pour ne pas avoir supprimé les autorités de contenu jugées illégales. Plus récemment, une chaîne de télévision russe appartenant à un milliardaire sanctionné a affirmé que les autorités avaient saisi 1 milliard de roubles (environ 15 millions de dollars) à Google en avril pour ne pas avoir rétabli l’accès à son compte YouTube.

Un message sur le registre officiel russe Fedresurs indique que la filiale de Google avait l’intention de déclarer faillite et, depuis le 22 mars, a prévu son « incapacité à remplir ses obligations monétaires ».

Selon le Wall Street Journal, la plupart des employés russes de Google ont choisi de quitter le pays et de continuer à travailler pour Google en dehors de la Russie, beaucoup finissant à Dubaï, bien que certains aient décidé de rester en Russie et de quitter l’entreprise.

Contrairement à Facebook et Instagram, la Russie n’interdit pas les services Google dans le pays. « Les gens en Russie comptent sur nos services pour accéder à des informations de qualité et nous continuerons à maintenir disponibles des services gratuits tels que Search, YouTube, Gmail, Maps, Android et Play », a déclaré un porte-parole de Google.

La filiale russe de Google employait plus de 100 personnes et gagnait 134,3 milliards de roubles en Russie en 2021. Cela représente environ 2,6 milliards de dollars, soit 1 % du chiffre d’affaires mondial d’Alphabet.