Meteor Lake d’Intel, Sapphire Rapids avec HBM2E, Ponte Vecchio photographiés dans toute leur gloire carrelée

Tourné vers l’avenir : Le deuxième jour de la conférence Intel Vision 2022 était principalement consacré à ses efforts en matière de logiciels et de sécurité, mais il y avait également du matériel exposé pour les personnes qui ont assisté à l’événement en personne. Parmi les produits présentés figuraient deux processeurs pour ordinateur portable Meteor Lake à venir, des processeurs Sapphire Rapids et des GPU Ponte Vecchio pour les centres de données.

Cette semaine, Intel a présenté une nouvelle vague de processeurs mobiles Alder Lake de 12e génération prenant en charge les dernières normes de mémoire et de connectivité, l’overclocking et la plate-forme de gestion vPro. Ceux-ci alimenteront plusieurs ordinateurs portables de station de travail de marques telles que HP, Dell, Lenovo, MSI et Gigabyte.

Les nouveaux processeurs ne sont pas les seuls produits à faire leur apparition à l’événement Intel Vision 2022. La société a présenté deux processeurs différents de la série Core de 14e génération qui portent le surnom de « Meteor Lake ». Malheureusement, il n’y avait aucun signe de produit « Raptor Lake » de 13e génération, mais cette gamme est certes moins intéressante car elle ne comportera que des raffinements architecturaux sur Alder Lake. Ce sera une conception monolithique produite à l’aide de la même technologie de processus Intel 7, il n’y a donc pas grand-chose à exciter.

Quant à Meteor Lake, il s’agira de la première gamme de processeurs grand public d’Intel à utiliser une architecture en mosaïque qui tire parti de la technologie d’empilement et de conditionnement 3D Foveros de la société. Sur la photo ci-dessus, deux processeurs Meteor Lake sont censés alimenter des ultrabooks et des systèmes 2 en 1.

Les détails sont rares pour le moment, mais Intel dit qu’il est sur la bonne voie pour les expédier à ses partenaires OEM en 2023. Selon des initiés de la chaîne d’approvisionnement, la société utilisera un mélange de technologies de processus telles qu’Intel 4 ainsi que N5, N4, et nœuds N3. La « tuile de calcul » qui contiendra les cœurs de performance et d’efficacité sera censée être fabriquée à l’aide d’Intel 4, la tuile GPU Xe pourrait être basée sur le nœud N3 de TSMC, et la tuile SoC-LP sera fabriquée sur un nœud N4 ou N5.

C’est un peu un secret de polichinelle qu’Intel a obtenu la majorité de la capacité de 3 nm de TSMC, ce qui aura sans aucun doute un impact sur AMD et Apple à court terme. Cependant, cela donnera à Intel une certaine flexibilité dans la conception de ses produits. Les tuiles de calcul et GPU pourraient être agrandies et réduites pour créer une variété de SKU, et l’approche multi-die pourrait également conduire à de meilleurs rendements.

Deux autres conceptions de puces qui ont fait leur apparition à Vision 2022 sont les processeurs gargantuesques Sapphire Rapids d’Intel dans les configurations non HBM et HBM2e. La société a dépensé beaucoup de ressources sur le support Linux pour HBM2e, qui est considérablement plus rapide que DDR5. Intel affirme que quatre piles HBM donnent à ses processeurs Xeon Scalable un accès à pas moins de 1,84 téraoctets par seconde de bande passante mémoire, ce qui est de l’or pur pour les centres de données et autres applications informatiques hautes performances.

Enfin, Intel a présenté ce qui est probablement le plus impressionnant de ses modèles de boîtiers en mosaïque – Ponte Vecchio. Raja Koduri d’Intel l’appelle le « père de tous les GPU », et cela semble être un titre approprié pour un GPU de centre de données avec 47 tuiles et environ 100 milliards de transistors.

Plus tôt cette année, Apple a présenté un engin tout aussi fou sous la forme du chipset M1 Ultra.

Les GPU Ponte Vecchio et les processeurs Sapphire Rapids sont au cœur du supercalculateur Aurora des laboratoires nationaux d’Argonne, qui offrira deux exaflops de performances aux scientifiques engagés dans la recherche sur le cancer, la modélisation climatique, etc.

Images : PC Watch