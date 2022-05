Xbox reconnaît les problèmes de connexion au cours du week-end ; Comment le résoudre

De nombreux utilisateurs – nous aussi – ont signalé de nombreux problèmes sur Xbox Series X|S et Xbox One ce week-end. Ils ont commencé vendredi soir et ont entraîné des désagréments tels que l’impossibilité d’accéder à la bibliothèque, de lancer des jeux achetés numériquement, de consulter la liste d’amis en ligne et d’autres services. Ces erreurs se sont répétées dans l’après-midi et la nuit de samedi et de Microsoft, ils ont confirmé que les services Xbox Live avaient échoué. Ce matin même, ils ont annoncé que tout fonctionnait à nouveau, bien qu’il soit possible que vous souffriez encore d’un type d’erreur ; Nous vous expliquons comment le réparer en quelques secondes.

Les joueurs ne devraient plus rencontrer de problèmes lorsqu’il s’agit d’acheter, de lancer des jeux ou de rejoindre des sessions de Cloud Gaming. Merci d’avoir été patient. Bon jeu ! https://t.co/WTAzvBkgcY – Assistance Xbox (@XboxSupport) 8 mai 2022

Si quelque chose échoue toujours, il est temps de redémarrer la console

Comme le recommande Microsoft, dans certains cas, il est possible qu’une erreur laisse une sorte de trace, et même si le problème est corrigé, certaines consoles peuvent encore les rencontrer. Si tous les services sont en ordre, le redémarrage de la console sera plus que suffisant pour que tout fonctionne immédiatement. Dès lors, si vous rencontrez à nouveau des problèmes, veuillez prêter attention aux informations suivantes.

Comment savoir si tout fonctionne correctement ?

À certaines occasions, nous pouvons rencontrer des problèmes de connexion qui nous empêchent de voir la liste d’amis, d’utiliser des jeux de notre bibliothèque et même de débloquer des réalisations. De nombreux utilisateurs ont tendance à penser que leur connexion Internet est affectée par un incident, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Xbox Live est un système complexe dans lequel des problèmes associés à un certain service surviennent parfois, donc la meilleure chose à faire dès que vous remarquez quelque chose d’étrange est de visiter le lien suivant ; Il s’agit d’une page Web qui affiche l’état de tous les services en temps réel. Au moment de publier cette news, nous pouvons vérifier que les erreurs ont été corrigées et que tout fonctionne parfaitement.

source | Xbox