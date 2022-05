Le limiteur LHR de Nvidia a été contourné, permettant des performances de minage complètes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le logiciel de minage de NiceHash peut désormais contourner le limiteur de minage que Nvidia a mis sur les versions LHR de sa gamme Ampere, restaurant ainsi les performances de minage complètes à la plupart des GPU. Cependant, cela pourrait ne pas être aussi grave qu’il n’y paraît, car Ethereum devrait bientôt passer à un algorithme de preuve de participation.

Il y a plus d’un an, Nvidia a lancé les versions Lite Hash Rate (LHR) de la plupart de sa gamme RTX 3000, qu’elle a conçues pour réduire considérablement les performances d’extraction d’Ethereum et d’autres crypto-monnaies exploitables par GPU.

Depuis lors, les mineurs tentent de contourner ce limiteur avec plus ou moins de succès. Il y a quelques mois, un outil de déverrouillage a été publié qui prétendait restaurer toutes les performances de minage, mais il s’est avéré qu’il ne s’agissait que d’un logiciel malveillant.

Aujourd’hui, les développeurs de NiceHash, une société qui fournit des logiciels de minage, ont annoncé qu’ils avaient complètement contourné le limiteur de Nvidia et déverrouillé toutes les performances de minage des cartes LHR.

Plusieurs points de vente ont testé la dernière version candidate de QuickMiner et ont confirmé qu’elle fonctionne. Un RTX 3080 Ti déverrouillé peut désormais facilement atteindre plus de 110 MH/s, alors qu’auparavant, il était limité à environ 80 MH/s.

Cependant, il y a quelques mises en garde, car cette méthode ne fonctionne actuellement que sur les machines Windows et ne prend en charge que l’algorithme DaggerHashimoto (Ethash). Il ne fonctionne pas non plus sur les cartes GeForce RTX 3050 et GeForce RTX 3080 12 Go, car celles-ci auraient un nouvel algorithme LHR.

Compte tenu de la détérioration du marché de la cryptomonnaie ces derniers temps (le prix d’Ethereum est actuellement à la moitié de son pic) et de l’amélioration de la disponibilité et du prix des cartes graphiques, cette nouvelle n’affectera probablement pas trop le marché. Avec la plupart des cartes, il vous faudrait près d’un an pour atteindre le seuil de rentabilité, tandis que la transition d’Ethereum vers l’algorithme Proof-of-Stake devrait avoir lieu cette année.