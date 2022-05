Le magasin de réparation en libre-service d’Apple vous permet de réparer vos iPhones

Apple accorde le droit de réparer les appareils Apple à ses clients. La société a ouvert des magasins de réparation en libre-service pour donner le pouvoir de réparer l’iPhone 12, l’iPhone 13 et l’iPhone SE de troisième génération. Le nouveau programme proposera plus de 200 pièces et outils pour réparer les appareils Apple.

Il y aurait un large éventail de choses que les clients pourraient réparer, comme la batterie, l’appareil photo et l’écran. De plus, Apple fournira également les pièces, les manuels et certains outils de réparation pour les ordinateurs Mac à la fin de cette année. Il est intéressant de savoir que le Self Service Repair est d’abord disponible aux États-Unis, puis sera étendu à travers le monde en 2022.

Grâce à cette installation en libre-service, les clients auraient accès à plus de 5 000 fournisseurs de services agréés Apple (AASP) et 2 800 fournisseurs de réparation indépendants. Il s’agit de la phase initiale dans laquelle Apple se concentre sur la réparation de l’appareil photo, de l’écran et de la batterie. En savoir plus sur ce programme ambitieux dans cet article approfondi.

Réparation en libre-service

Le droit de réparer les mouvements a donné cette installation de réparation en libre-service à la plupart des clients. Cependant, avant de réparer les appareils Apple, vous devriez toujours consulter le manuel de réparation. Après avoir parcouru le manuel de réparation, les clients peuvent passer une commande en ligne dans le magasin de réparation en libre-service. Il y a aussi un avantage. Les clients retournant les pièces usagées des appareils Apple pourraient également obtenir un crédit pour leur achat.

Il est important de savoir que la réparation en libre-service est la plus appropriée pour les techniciens individuels. Surtout ceux qui ont l’expérience et les compétences rigoureuses pour réparer les appareils électroniques. Apple a recommandé dans le blog officiel que, pour la plupart des clients, la visite d’un technicien professionnel et certifié est plus bénéfique.

Accès à la réparation Apple

Apple a augmenté le nombre de stations-service au cours des trois dernières années. Les clients peuvent avoir accès à plus de 2800 réparateurs indépendants. Cela peut donner un avantage aux clients qui peuvent facilement réparer leurs appareils Apple.

Fait intéressant, le programme de fournisseur de réparation a été initialement lancé en 2019 aux États-Unis uniquement et s’est depuis étendu à plus de 200 pays. Cela a donné un double avantage aux ateliers de réparation indépendants car ils ont désormais accès à la formation, aux pièces et aux outils.

De plus, Apple fournit également le service le plus pratique aux consommateurs grâce à son réseau de plus de 5000 AASP. Grâce à ce service, les consommateurs bénéficient du service intégré et hors garantie pour réparer leurs appareils Apple.

Les partisans de l’auto-réparation

Les magasins de réparation en libre-service ne sont pas nés tout seuls. Au contraire, les partisans de l’auto-réparation ont poussé plus fort pour obliger Apple à fournir ces magasins. Maintenant, ils demandent un accès plus large aux outils et aux magasins de réparation afin que les clients n’aient pas à errer à la recherche d’un service de qualité.

Ensuite, ils ont de véritables préoccupations. Apple a carrément et ostensiblement mis en garde sur les problèmes pouvant survenir lors du service de pièces tierces ou de réparations non autorisées.

Remarques finales

Apple n’est pas la seule entreprise à donner accès aux clients à la réparation en libre-service. Le mois dernier, Samsung a également annoncé une initiative similaire visant à fournir le service de réparation des appareils phares Galaxy. Cependant, le programme est encore au stade rudimentaire et il y a des chances que les clients rencontrent également des problèmes.

Cependant, des entreprises comme Apple et Samsung compliquent généralement la croissance des entreprises de réparation indépendantes. En réponse aux critiques, les entreprises énumèrent généralement les raisons du maintien de la qualité du service de réparation.

Pourtant, avoir accès au magasin de réparation en libre-service ne suffira pas. Comme Apple a déjà averti les clients de rechercher des services de réparation professionnels au lieu de prendre le désordre en main. Malgré tous ces contretemps et ces précautions, Apple a pris une belle initiative. Cela renforcera la confiance des clients dans les appareils Apple.