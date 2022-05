FIFA 22 TOTS, Équipe de la saison en Liga : tous les nominés et comment voter

FIFA 22 et LaLiga ont présenté aujourd’hui les prix FIFA 22 TOTS (Team Of The Season), un nouveau prix qui servira à récompenser les 15 meilleurs joueurs de la saison de LaLiga Santander. Avec eux, il sera décidé qui a été le meilleur gardien de but de l’année, les 4 meilleurs défenseurs, les 3 milieux de terrain les plus remarquables et les 3 meilleurs attaquants. Les 4 joueurs qui n’ont inscrit aucune des catégories, mais qui ont été immédiatement après parmi les plus votés par les fans auront également une statuette. Car oui, les prix FIFA 22 TOTS sont également remis par vous.

Comment voter aux récompenses FIFA 22 TOTS ?

Vous pouvez voter pour votre LaLiga Santander TOTS sur la page EA Sports (en cliquant ici). Vous devez le faire jusqu’au vendredi 6 mai prochain.

Les résultats seront annoncés quelques semaines plus tard, plus précisément le 19 mai, lors d’un gala de remise des prix qui sera diffusé via Gol, Movistar et les propres réseaux sociaux d’EA. De plus, juste en participant au vote, vous pouvez participer au tirage au sort des ballons LaLiga, des maillots des différentes équipes et même d’une PlayStation 5.

Nominés aux prix FIFA 22 TOTS

gardiens de but

Yassine Bounou (FC Séville)

Thibaut Courtois (Réal Madrid)

Rulli (Villarreal FC)

Diego López (RCD Espanyol)

Jan Oblak (Athletic Madrid)

Diturus (RC celtique)

défenses

Jordi Alba (FC Barcelone)

Soldat (Real Madrid)

Marcos Acuna (FC Séville)

Ronald Araujo (FC Barcelone)

Le Normand (Société royale)

David Garcia (AC Osasuna)

Louange (Real Madrid)

Alex Moreno (Real Betis)

Inigo Martinez (Club d’athlétisme)

Diego Carlos ( FC Séville )

Koundé (FC Séville)

Jesus Navas (FC Séville)

Milieux de terrain

Kroos (Real Madrid)

Casemiro (Real Madrid)

Joan Jordan (FC Séville)

Fekir (Real Betis)

Munyan (club d’athlétisme)

Modric (Real Madrid)

Juanmi (Real Betis)

Mikel Merino (Société royale)

Carlos Soler (Valence)

Chaînes (Real Betis)

Lemar (Atlético Madrid)

Pedro (FC Barcelone)

Trejo (Rayo Vallecano)

Brais Mendez (RC celtique)

Capoué (Villarreal)

Yeremi Pun (Villarreal CF)

Frenkie De Jong (FC Barcelone)

grévistes