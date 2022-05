Le Microsoft Store (sur le web) récupère la date de mise à jour des applications

L’une des conséquences du peu de succès du Microsoft Store dans Windows 10 a été la perte d’intérêt des développeurs. Pour cette raison, une fois le pull initial terminé, les développeurs ont réduit le taux de mise à jour de leurs applications pour cet écosystème. La réponse de Microsoft ? Masquez la date de la dernière mise à jour dans la boutique.

De cette façon, les utilisateurs ne savaient pas s’ils utilisaient une application avec support développeur ou même s’il s’agissait simplement d’une application qui avait été développée pour Windows 8. Pour l’utilisateur, Microsoft assurait le téléchargement depuis le Microsoft Store, bien que la qualité de l’application n’était pas adéquate.

La date de mise à jour revient au Microsoft Store

Cependant, avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft a beaucoup misé sur le Microsoft Store avec de nombreuses nouvelles politiques : publication d’applications Win32, utilisation de sources externes pour le téléchargement et la mise à jour et jusqu’à 100 % de bénéfice pour le développeur.

De plus, le Microsoft Store remanié a été lancé sur le Web avec une nouvelle interface utilisateur, l’intégration de Windows 11 et une rétrocompatibilité pour le déploiement avec Microsoft Endpoint Manager. À cela, tel que publié dans Windows Latest, la date de la dernière mise à jour de l’application est ajoutée.

Par conséquent, l’utilisateur pourra désormais connaître à la fois la date de sortie et la date de la dernière mise à jour de l’application. Ainsi, il sera beaucoup plus facile de détecter que nous téléchargeons une application qui ne reçoit pas le support du développeur et nous pourrons rechercher d’autres alternatives.

Sans aucun doute, l’engagement renouvelé de l’entreprise envers le Microsoft Store récolte de bons résultats, réussissant à publier des applications telles que Zoom, OBS, Adobe Acrobat Reader ou Firefox. Si l’on ajoute à cela l’intégration de l’Amazon AppStore avec ses applications Android, celles de Redmond sont sur la bonne voie pour offrir un formidable écosystème d’applications.