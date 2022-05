Samsung annonce le stockage flash UFS 4.0 qui doublera la vitesse des téléphones de nouvelle génération

Quelque chose à attendre avec impatience : Samsung a retiré les couvertures de sa prochaine génération de stockage flash universel : UFS 4.0. La dernière spécification standard JEDEC offre plusieurs améliorations par rapport à l’UFS 3.1 actuel, notamment le doublement des vitesses, une efficacité énergétique améliorée et une taille réduite.

Selon Samsung, UFS 4.0 offre des vitesses allant jusqu’à 23,2 Gbps par voie, doublant les performances de la norme UFS 3.1 actuelle. La technologie V-NAND de 7e génération permettra des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 4 200 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 2 800 Mo/s. À titre de comparaison, UFS 3.1 atteint 2 100 Mo/s en lectures séquentielles et 1 200 Mo/s en écritures séquentielles.

Samsung affirme que la bande passante supplémentaire offerte par UFS 4.0 sera parfaite pour les smartphones 5G qui nécessitent de grandes quantités de traitement de données et devrait également figurer dans les futures applications automobiles, VR et AR.

Ce ne sont pas seulement les vitesses qui sont améliorées par rapport aux générations précédentes. UFS 4.0 verra également une meilleure efficacité énergétique que son prédécesseur. La vitesse de lecture séquentielle de 6,0 Mo/s par milliampère (mA) marque une amélioration de 46 % par rapport à UFS 3.1, ce qui signifie que les utilisateurs de smartphones et d’autres appareils devraient profiter d’une meilleure autonomie de la batterie.

Enfin, UFS 4.0 sera livré dans un boîtier plus petit mesurant 11 mm x 13 mm x 1 mm – un module UFS 3.1 de 512 Go mesure 11,5 mm x 13 mm x 1,0 mm – ce qui signifie une utilisation plus efficace de ce précieux espace interne du smartphone.

La production de masse d’UFS 4.0, qui sera disponible dans une variété de capacités atteignant 1 To, devrait commencer au troisième trimestre de cette année, nous devrions donc la voir arriver fin 2022 ou début 2023. Cela signifie probablement la dernière solution de stockage arrivera trop tard pour le Galaxy Z Fold/Flip 4 qui devrait arriver cet été, mais fera probablement partie de la série Galaxy S23 de l’année prochaine.