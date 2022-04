Votre numéro de mobile est-il sur Internet ? Demander à Google de supprimer

Montre Intelligente Enfant 4g Montre Connectée avec GPS WiFi LBS Tracker Appel vidéo Position en Temps Réel Écran Tactile HD SOS Message étanche Compatible Android et iOS pour Garçon Fille

【Montre Connectée multifonctionnelle 4G】 La montre intelligente pour les filles est livrée avec le positionnement GPS, SOS, appels vidéo, chat vocal, podomètre, éducation précoce, horaire de cours, jeu d'apprentissage rapide, alarme SOS, désactivé en classe, réseau 4G, appel Liste blanche, annuaire téléphonique, se faire des amis, récompense d'amour, album photo, la meilleure montre intelligente d'appel vidéo pour les enfants. 【Positionnement précis 4G de GPS+WIFI+LBS】La montre intelligente pour enfants 4g intégrée WiFi+GPS+LBS vous donne les informations réelles sur l'emplacement de votre enfant. Grâce au réseau 4G, le nouveau localisateur GPS est 50% plus rapide que la montre nette 2G et plus précis. Les parents peuvent vérifier l'emplacement par l'APP dans IOS ou Android. 【Appel vidéo et conversation vocale】Le nouveau téléphone intelligent de mise à niveau 4g est livré avec une fonction d'appel vidéo bidirectionnel, une conversation vidéo en face à face avec des enfants. La vidéo et le chat vocal rendent la communication plus intéressante et bavarde. La connexion WiFi permet aux enfants de regarder les appels vidéo avec un GPS plus stable et plus clair. Costume pour garçons filles de 3 à 12 ans. 【Étanche IP67 et écran tactile de 1,4 pouces】La Smart wach kids est étanche IP67 pour se laver les mains ou les jours de pluie. Ne plongez pas la montre dans l'eau. Ne portez pas la montre pour nager. La montre de téléphone à écran tactile HD de 1,4 pouces vous aide à joindre votre enfant à tout moment, n'importe où. Vous pouvez définir les numéros pour les appels entrants et sortants et les messages vocaux via les applications Setracker 2 pour IOS Android. 【Carte nano SIM pour montre intelligente pour enfants 4G】 Veuillez indiquer à l'opérateur que vous souhaitez une carte Nano SIM pour un smartphone ou une tablette ordinaire, ne lui dites pas que la carte SIM est pour une montre. Comme cette montre intelligente 4G fonctionne comme un téléphone. En attendant, veuillez demander au transporteur de vous aider à activer les fonctions de la carte SIM.