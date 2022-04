Le DLC/précommande controversé de Sonic Origins se moque de Devolver Digital

Une patate chaude: l’annonce de la date de lancement de Sega pour la collection remasterisée Sonic the Hedgehog (Sonic Origins) a été éclipsée par le DLC et les packs de précommande qui étaient, au mieux, une erreur de jugement complète de Sega et, au pire, une gifle aux fans de des cadres motivés par la cupidité, un sentiment apparemment partagé par le développeur Devolver Digital.

L’annonce du lancement de Sonic Origins a été accueillie avec enthousiasme par les fans de jeux rétro, mais cela s’est rapidement transformé en confusion et en colère en raison de la sélection de bonus de précommande, de DLC et de contenu de l’édition de luxe si déconcertant qu’il ferait rougir Ubisoft.

Le graphique de Sega montre que la seule chose que les acheteurs de l’édition standard à 39,99 $ de Sonic Origins obtiennent est le « jeu principal ». Il y aura également trois morceaux de DLC, l’un d’eux disponible uniquement pour ceux qui pré-commandent les éditions standard ou Digital Deluxe à 44,99 $. Cela signifie que la précommande semble être le seul moyen d’accéder au mode miroir, ce qui était autrefois la norme dans les titres Sonic.

Encore plus surprenant, les missions difficiles du jeu ne sont disponibles que dans les éditions DLC et Digital Deluxe. Ceux-ci contiennent également des mèmes tels que des animations de personnages dans le menu principal et pendant les îlots de musique, et des commandes de caméra sur les îlots du menu principal.

Notre service marketing a créé un guide pratique pour précommander Trek to Yomi. Veuillez l’utiliser pour naviguer dans votre chemin d’achat. pic.twitter.com/cN9f303FIZ — Devolver numérique (@devolverdigital) 20 avril 2022

Se joindre à la moquerie des joueurs est Devolver Digital, qui a créé un guide de précommande pour son prochain titre Samurai Trek to Yomi. Il note que toutes les versions incluent un voyage épique aux enfers, et retour, et même « un générique complet à la fin ».

Sonic Origins sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC le 23 juin.