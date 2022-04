Présentation du jeu Meta Quest 2022 ; temps et comment voir toutes les nouvelles de la VR en ligne

Meta (Facebook jusqu’à présent) montrera les nouveautés du catalogue Meta Quest aujourd’hui, le 20 avril à partir de 19h00 (CEST). La société se concentrera sur les jeux vidéo qui arrivent sur son principal appareil de réalité virtuelle. Nous vous indiquons comment vous pouvez le voir et à quelle heure il commencera en fonction du créneau horaire dans lequel vous vous trouvez.

Comment pouvez-vous suivre Meta Quest Gaming Showcase 2022 et qu’attendons-nous ?

Vous pourrez suivre l’événement via les chaînes officielles Meta et Oculus sur les principaux réseaux sociaux : Facebook, YouTube et Twitch. La durée de la présentation n’a pas transpiré; l’édition précédente a duré un peu moins d’une demi-heure.

🥁🥁🥁🥁 roulez s’il vous plait….. Notre #MetaQuestGamingShowcase est de RETOUR le 20 avril à 10h PDT avec quelques-uns de cela 🌏 révèle que vous allez vouloir voir 👀 Vérifiez tout HEREEE 🙌 – MetaQuest (@MetaQuestVR) 30 mars 2022

Le rendez-vous est incontournable pour les fans de réalité virtuelle. L’année dernière, le même cadre avait pour plat principal l’arrivée de Resident Evil, qui a reçu tant d’éloges de la part des critiques. D’autres poids lourds comme Lone Echo 2 ont fait de même.

À quelle heure est le Meta Quest Gaming Showcase 2022 dans le monde ?

La présentation aura lieu ce 20 avril dans les créneaux suivants.

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

