Netflix perd des abonnés pour la première fois en une décennie, blâme les partageurs de compte

TL;DR : Netflix vient de faire état d’une perte de 200 000 abonnés depuis le début de l’année. Ils attribuent cela au partage de mots de passe, à une concurrence accrue, ainsi qu’à leur retrait du marché russe. La nouvelle a fait chuter les actions de la société de plus de 25% dans les échanges après les heures normales de bureau.

La croissance des abonnés de Netflix ralentit depuis un certain temps maintenant après avoir enregistré un nombre record au début de la pandémie. Aujourd’hui, Netflix a annoncé une perte nette de 200 000 abonnés dans le monde au cours du premier trimestre, la première baisse du nombre d’utilisateurs payants depuis octobre 2011. Il prévoit également de perdre 2 millions supplémentaires au deuxième trimestre de cette année.

La hausse des prix en janvier est en partie à blâmer, car la société affirme avoir perdu 600 000 abonnés aux États-Unis et au Canada. Avec l’augmentation de l’inflation, il n’est pas étonnant que les gens réduisent leurs dépenses non essentielles.

Le mois dernier, Netflix a suspendu son service en Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine. Le rapport sur les bénéfices d’aujourd’hui confirme que cela a entraîné une perte d’environ 700 000 abonnés.

La concurrence dans le paysage du streaming est également plus féroce que jamais, avec de plus en plus de sociétés de divertissement lançant leurs propres services, dont beaucoup sont moins chers. Le mois dernier, Disney a annoncé qu’il ajouterait un niveau plus abordable à sa plate-forme de streaming plus tard cette année.

Netflix a terminé le trimestre avec environ 222 millions d’abonnés, ce qui signifie qu’il s’agit toujours de la plus grande plateforme de streaming. Cependant, ils estiment que les comptes sont partagés avec plus de 100 millions de ménages supplémentaires. Sans doute, ils cherchent des moyens de freiner cela.

La société prévoyait initialement de terminer le trimestre avec 2,5 millions d’abonnés supplémentaires, bien moins que les 4 millions qu’elle a gagnés au premier trimestre 2021. Le rapport d’aujourd’hui a fait chuter l’action Netflix d’environ 25 % dans les échanges après les heures normales de bureau.

