Vous pouvez donc utiliser vos mains dans le métaverse Facebook

La mise à jour se concentre sur la reconnaissance du mouvement lorsqu’une partie de la main est bloquée de la vue de la caméra. De cette façon, l’appareil devrait être capable de capturer des acclamations, des high fives, des mains croisées et d’autres gestes impliquant une occlusion.

Pas seulement Facebook, WhatsApp et Instagram : Meta travaille également sur Quest, le visualiseur de réalité virtuelle (VR) né à l’origine sous le nom d’Oculus. Parmi les dernières améliorations, il y a le suivi des mains en réalité mixte pour prendre en charge plusieurs types de mouvements, y compris les high fives et les applaudissements. Le mérite en revient à la nouvelle mise à jour de la plateforme Presence, qui ne sera lancée qu’après un aperçu réservé à certains développeurs, dans le but de garantir une série d’interactions plus sophistiquées et réalistes en VR.

Plus précisément, la mise à jour se concentre sur la reconnaissance du mouvement lorsqu’une partie de la main est bloquée de la vue de la caméra. De cette façon, l’appareil devrait être capable de capturer des acclamations, des high fives, des mains croisées et d’autres gestes malgré l’occlusion. À cela s’ajoutent le mouvement du pouce vers le haut et des interactions d’interface plus particulières telles que pincer, saisir et piquer. Si cela ne suffit pas, les équipes de développement travaillant sur Presence ont créé des gestes personnalisés, comme frapper un sac de boxe. Il est donc clair que Quest n’est plus un appareil relégué à la VR, mais un outil qui fusionne les mondes physique et virtuel, dans une perspective qui voit le métaverse au centre.

En plus de Quest, Meta travaille sur d’autres « dispositifs futurs », tels que le gant capable de produire une rétroaction tactile et de capturer le mouvement et le bracelet de réalité augmentée (AR) pour lire l’activité neuronale du bras. Cela est possible grâce à la technologie créée par la startup CTRL-Labs, qui a ensuite été rachetée par la société de Mark Zuckerberg en 2019.

Le monde des interactions virtuelles est dans une phase de changements importants. En dehors de Meta, il y a aussi de grands pas en avant pour la communication holographique. La dernière opération de la NASA en collaboration avec la Station spatiale internationale (ISS) ouvre la porte à une nouvelle frontière pour les interactions humaines sur de grandes distances.