Pokémon Europe International Championship 2022 : date, horaires et comment le regarder en direct

The Pokémon Company International a annoncé tous les détails des Championnats Internationaux Pokémon 2022 qui se dérouleront ce week-end à Francfort, en Allemagne. Après l’édition 2019, à laquelle Netcost a pu assister, le monde compétitif de Pokémon a connu une pause de deux ans en raison de la pandémie ; mais l’activité reprend. Les fans de VGC, du jeu de cartes et du reste des titres de la marque ont rendez-vous du 22 au 24 avril. On vous dit comment le suivre en direct.

Comment suivre le Pokémon Europe International Championship 2022 en direct depuis chez soi

Les fans de Pokémon du monde entier pourront profiter de la compétition avec les meilleurs joueurs de la planète, y compris une large liste de joueurs espagnols talentueux, dans le confort de leur foyer. Les Championnats Internationaux Pokémon Europe 2022 auront lieu les 22, 23 et 24 avril et pourront être suivis en direct sur Twitch (jeux vidéo, Jeu de cartes à collectionner, Pokkén Tournament DX et Pokémon GO) et comprendront des commentaires en direct en anglais avec des experts professionnels.

Les meilleurs joueurs monteront sur scène, afin qu’ils apparaissent dans les émissions en direct; y compris les matchs principaux des tours finaux, qui dans le cas du jeu de cartes et des jeux vidéo auront lieu ce dimanche 24 avril à partir de 10h00 (CEST).

Ce sera le Championnat International Pokémon d’Europe 2022

L’événement comprendra la phase finale des compétitions pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon (TCG), les jeux vidéo Pokémon Sword et Pokémon Shield (VGC), Pokkén Tournament DX et Pokémon GO. Ceux qui remportent la victoire ou accumulent suffisamment de points lors des phases finales seront plus près d’atteindre leur étape aux Championnats du Monde Pokémon 2022 en août à Londres, en Angleterre.

Horaires du Pokémon International Championship of Europe 2022

vendredi 22 avril 2022

9 h 00 (CEST) : La couverture des quatre matchs commence.

samedi 23 avril 2022

09h00 (CEST) : La couverture des quatre jeux se poursuit, suivie des matchs finaux de Pokkén Tournament DX et Pokémon GO.

dimanche 24 avril 2022

10h00 (CEST) : Finales du JCC Pokémon et du jeu vidéo Pokémon

