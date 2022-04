YouTuber augmente la durée de vie de la batterie de Steam Deck en plafonnant l’affichage à 40 Hz

Dans le contexte : jusqu’à présent, les critiques et les utilisateurs apprécient la console portable Steam Deck de Valve. C’est à la fois une centrale de jeu – par rapport à certains concurrents – et un PC de bureau complet en un, avec une distribution Linux personnalisée optimisée pour les jeux sur PC. Cependant, ce n’est en aucun cas une machine parfaite, et la durée de vie de la batterie est l’une des grandes préoccupations des propriétaires de Deck en ce moment.

Jouer à des jeux PC complets à 60 Hz peut épuiser considérablement la batterie du Steam Deck – Wes Fenlon de PC Gamer a réussi à passer d’une charge complète à un maigre 20% un peu plus d’une heure dans une session Deathloop. Étant donné que le Steam Deck est commercialisé comme une console de jeu portable, il serait idéal qu’il dure un peu plus longtemps.

Il s’avère que vous pouvez extraire une autonomie supplémentaire de la batterie de l’appareil, mais cela nécessite un peu de travail. YouTuber The Phawx a découvert que le plafonnement dur de son Deck à 40 Hz améliorait la fluidité du jeu et le rythme des images tout en lui offrant une belle augmentation de la durée de vie de la batterie – comparable à 30 Hz. En d’autres termes, 40 Hz est juste au bon endroit.

Il y a cependant quelques inconvénients. Tout d’abord, SteamOS de Steam Deck ne prend pas en charge nativement les changements de taux de rafraîchissement en raison du « temps de suppression d’écran » élevé lors du changement.

Nous avons été vraiment ravis d’apporter le changement de taux de rafraîchissement à Deck pour offrir une cadence de trame fluide dans des scénarios de limite FPS arbitraires, mais le temps de suppression d’écran actuel lors du changement est un peu trop long. Nous avons travaillé dans les coulisses pour l’améliorer, bientôt disponible ! https://t.co/gkmxWKfov4 — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) 18 avril 2022

Cette fonctionnalité « arrive bientôt », mais en attendant, vous devrez installer Windows sur l’appareil à la place. Cela peut ne pas sembler un gros problème, mais Windows n’est pas en pleine forme sur le Steam Deck, comme l’explique Linus Tech Tips dans la vidéo ci-dessous.

Deuxièmement, les panneaux 60 Hz ne prennent généralement pas en charge le taux de rafraîchissement de 40 Hz par défaut. Vous devez généralement utiliser des utilitaires tiers tels que CRU pour obtenir cette fonctionnalité, et l’affichage du Steam Deck n’est pas différent.

Enfin, la réduction globale de votre taux de rafraîchissement affectera absolument tout ce que vous faites sur votre machine, y compris le simple fait de faire glisser les fenêtres. En d’autres termes, attendez-vous à ce que Windows se sente un peu plus lent sur le Deck si vous implémentez ces méthodes.

Même ainsi, les avantages en valent probablement la peine pour beaucoup. Comme le souligne The Phawx, un Steam Deck plafonné à 40 Hz utilisera environ 20 watts de puissance, contre 25 watts pour un Deck non plafonné. Le YouTuber affirme que cette différence de 25% augmentera la durée de vie de la batterie à environ deux heures sous charge, ce qui représente un saut considérable par rapport à l’heure et au changement que vous obtiendriez avec un appareil non modifié. Bien sûr, cela suppose que vous utilisez une charge complète de 100 % chaque fois que vous démarrez votre Deck, ce qui ne sera pas le cas pour la plupart des utilisateurs.

Le Steam Deck reçoit un support actif de Valve, nous pouvons donc nous attendre à voir certaines de ces solutions de contournement janky mises en œuvre de manière native sur toute la ligne. Nous espérons que Valve parviendra également à optimiser un peu plus la consommation d’énergie, car la durée de vie de la batterie du Deck est assez médiocre par rapport à certains de ses concurrents.