Les prochaines Apple Watch pourraient être connectées par satellite

Pour la prochaine Apple Watch, la firme de Cupertino penserait à des fonctionnalités conçues pour aider les utilisateurs en difficulté, comme la connexion par satellite et un nouveau mode d’économie d’énergie.

L’Apple Watch n’a pas été la première smartwatch lancée sur le marché, mais elle est certainement aujourd’hui l’une des plus populaires au monde. Au cours des dernières années, Apple a fortement orienté son appareil de poignet vers le monde de la santé sportive, une approche gagnante à laquelle ont contribué les fonctions conçues spécifiquement pour les sportifs et les amateurs de mouvement, mais aussi celles relatives à la santé et aux urgences. Un concept, ce dernier, qu’à l’avenir la société de Cupertino semble vouloir étendre davantage en adoptant des fonctions telles que la connexion par satellite et un nouveau mode d’économie d’énergie.

C’est ce qu’affirment certaines fuites rapportées par Bloomberg, où l’on lit que la prochaine Apple Watch pourrait intégrer certaines de ces nouvelles fonctions. À commencer par la prochaine Série 8. Deux des plus importantes sont celles anticipées juste au-dessus : un mode d’économie d’énergie plus efficace et une connectivité par satellite. En ce qui concerne le premier point, le nouveau mode d’économie de batterie fonctionnera également avec des applications tierces et ne se contentera pas d’afficher l’heure. À ce jour, en effet, lorsque la smartwatch est activée sur l’Apple Watch, elle n’affiche que l’heure et la batterie restante.

La connexion par satellite, d’autre part, permettra d’accéder à des fonctions telles que les appels d’urgence et l’envoi de messages texte courts même dans des zones non couvertes par le réseau cellulaire normal. Une démarche qui vise à accompagner les utilisateurs habitués, par exemple, à randonner dans des zones reculées ou à explorer des zones montagneuses, là où la connexion téléphonique ne prend souvent pas. La possibilité de se raccorder au satellite serait donc limitée aux situations d’urgence, où elle pourrait cependant représenter une aide considérable en cas de problème. En plus de ces deux innovations, selon Bloomberg, une nouvelle façon de détecter la fibrillation auriculaire, de nouveaux entraînements et de nouveaux quadrants, ainsi qu’un relooking de l’application Santé avec quelques innovations dédiées au suivi du sommeil et de la santé des femmes. Pour savoir lequel de ces éléments arrivera déjà dans l’Apple Watch Series 8, il faudra cependant patienter encore quelques mois.