Qu’est-ce que la communauté, la nouvelle fonctionnalité à venir sur WhatsApp

WhatsApp, l’application de messagerie de l’écosystème Meta, s’ouvre sur une nouvelle fonctionnalité : la communauté. Une nouveauté qui permettra aux gens d’agréger des groupes séparés en un groupe plus large selon la structure qui leur convient le mieux. Ce faisant, des groupes de discussion plus petits peuvent être organisés, en fonction du sujet. Ainsi les causeries d’école divisées par classes, les causeries d’affaires organisées par projets, les causeries de quartier, etc. : les possibilités de diversification sont nombreuses. Les administrateurs pourront également envoyer des alertes à tous les participants ou à des groupes individuels créés. Voici en détail ce que rapporte la page officielle de l’application de messagerie :

Réactions : Des réactions avec des emojis arrivent sur WhatsApp, pour partager votre opinion sans inonder les chats de nouveaux messages.

Modération du chat : les administrateurs de groupe pourront supprimer les messages inappropriés ou problématiques de tous les chats.

Partage de fichiers : Cette fonctionnalité viendra prendre en charge les fichiers jusqu’à 2 Go, pour faciliter la collaboration sur les projets.

Appels vocaux étendus : les appels vocaux jusqu’à 32 participants et avec un nouveau design seront introduits.

« Nous avons créé la communauté WhatsApp pour vous permettre d’organiser plus facilement toutes vos discussions de groupe et de trouver des informations », déclare Mark Zuckerberg, PDG de Meta. « Je pense que la messagerie communautaire prendra les protocoles derrière la messagerie individuelle et les étendra afin que nous puissions plus facilement communiquer avec des groupes de personnes, pour faire des choses ensemble. » WhatsApp Community commence aujourd’hui la phase de test, qui sera ensuite mise en œuvre dans les mois à venir. Entre autres détails sur la nouvelle fonctionnalité, Zuckerberg mentionne le cryptage de bout en bout et la sécurité intégrée, dans le but de rendre les espaces de discussion sûrs et privés.

La communauté n’affecte WhatsApp que dans un avenir proche, mais une extension pour d’autres applications Meta n’est pas exclue. « Nous allons également créer des fonctionnalités de messagerie communautaire pour Messenger, Facebook et Instagram. Je suis ravi de voir comment tout cela se développe », a déclaré Mark Zuckeberg au début des tests communautaires, annoncé dans un post sur Facebook. Récemment, les applications susmentionnées ont déjà accueilli des changements importants : de l’extension des messages vocaux à l’inclusion du commerce électronique sur Messenger et Instagram. Ces derniers mois, Meta a travaillé sur plusieurs fronts pour promouvoir une nouvelle image de marque de l’entreprise.