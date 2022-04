Les opérateurs de téléphonie mobile réduisent de moitié le prix du Galaxy S22 en Corée du Sud après la surface de problèmes d’étranglement

Une patate chaude : Samsung a récemment été critiqué pour ses performances trop prometteuses pour la série Galaxy S22, qui étrangle thermiquement dans des milliers d’applications populaires, mais pas lors des benchmarks. La série est maintenant fortement réduite en Corée du Sud, où l’indignation a été la plus grande.

Samsung a inclus le Game Optimizing Service (GOS) sur ses téléphones depuis 2016. Il réduit de manière préventive la charge de travail du SoC dans les jeux, mais aussi dans des applications comme Netflix et Spotify pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie. Tous les téléphones ont un logiciel de gestion de l’alimentation avec un objectif similaire, mais GOS tente de se dissimuler en se déclenchant uniquement lorsque les applications d’une liste pré-écrite sont en cours d’exécution.

Les appareils Galaxy S précédents avaient un meilleur refroidissement que le S22, ce qui rend le GOS moins perceptible. Mais Geekbench a découvert que GOS le limitait jusqu’à 46 %. Il a décidé d’interdire les S22, S21, S20 et S10 de son classement de référence, et plus tard, a également interdit le Galaxy Tab S8.

Nous considérons cela comme une forme de manipulation de benchmark car les principales applications de benchmark, y compris Geekbench, ne sont pas limitées par ce service. — Geekbench (@geekbench) 4 mars 2022

Le mois dernier, le PDG de Samsung, Jong-Hee Han, s’est excusé pour la situation lors de la 54e assemblée annuelle des actionnaires de Samsung et a déclaré que l’entreprise ne sacrifierait jamais la qualité de ses appareils pour réduire les coûts.

Alors que la série Galaxy S10 et les modèles plus anciens utilisaient des chambres à vapeur pour le refroidissement, les nouveaux venus dans la série Galaxy S ont utilisé des tampons en graphite pour agir comme dissipateurs de chaleur. Cependant, le S22 Ultra dispose d’une nouvelle chambre à vapeur, ce qui indique que Samsung était conscient que le refroidissement du S22 n’était pas idéal.

Samsung aurait choisi de renoncer à la chambre à vapeur du modèle de base S22 pour réduire les coûts et GOS a été accusé d’être un pansement. Mais au lieu d’élargir les marges bénéficiaires de l’appareil, la stratégie sommaire a entraîné une baisse de son prix de détail en Corée du Sud, rapporte Reuters.

Selon le point de vente, les trois principaux opérateurs sud-coréens ont réduit de près de moitié le prix initial du combiné lorsqu’il est acheté dans le cadre de leurs accords. Il a été lancé par les transporteurs à 999 000 won (812 USD) mais est maintenant réduit à 549 000 won (446 USD).

Les analystes disent que la remise est probablement payée par Samsung lui-même. Ils prédisent que la réputation de l’entreprise pourrait en pâtir à long terme.

L’iPhone 13, qui est sur le marché depuis cinq mois de plus que le S22, n’a été que sporadiquement réduit de 150 000 won (122 $). La part d’Apple sur le marché des 400 $+ en Corée du Sud est récemment passée à 60 %, tandis que celle de Samsung est passée de 20 % à 17 % l’année dernière.

Samsung est désormais également aux prises avec un recours collectif signé par près de deux mille de ses clients demandant une indemnisation pour la publicité prétendument trompeuse. Samsung a depuis ajouté une bascule pour désactiver GOS, mais avec celle-ci désactivée, le S22 est susceptible de surchauffer et pourrait avoir une durée de vie de la batterie plus courte.

Crédit image : Zana Latif