Gigabyte lance le mini PC le plus puissant au monde : le Brix Extreme

En un mot: Gigabyte affirme que le nouveau mini PC Brix Extreme est le plus puissant de son genre au monde, une affirmation audacieuse face au mini mais puissant Mac Studio récemment publié par Apple. Cependant, en tant que PC Windows, le Brix Extreme semble avoir du punch, étant donné qu’il exécute le dernier silicium mobile d’Intel et qu’il est assez chargé en termes de connectivité.

Arrivé au deuxième trimestre de cette année pour un prix à déterminer, le nouveau Brix Extreme de Gigabyte est sur le point d’offrir une grande puissance de calcul dans un format compact (44 x 134 x 139 mm). Ce mini PC est également conçu pour être silencieux, ce qui, selon les tests internes de Gigabyte, a pu maintenir des niveaux de bruit inférieurs à 30 dB en charge et a culminé à 35 dB avec le mode boost CPU activé.

En dessous se trouvent les processeurs mobiles Core de 12e génération d’Intel, à partir d’un i3 6C/8T jusqu’à une puce i7 12C/16T. Bien qu’aucune capacité de RAM ne soit spécifiée, le mini PC prendra en charge la mémoire DDR4 à double canal de 3200 MHz. Une option GPU discrète est absente (sans surprise), mais Gigabyte note une augmentation de 10% des performances des graphiques Iris Xe d’Intel par rapport aux modèles précédents.

De plus, le Brix Extreme est capable de se connecter avec jusqu’à quatre écrans 4K @ 60Hz et peut produire à une résolution 8K, grâce à HDMI 2.1. Les acheteurs pourront ajouter un SSD/HDD supplémentaire de 2,5″ s’ils optent pour la variante la plus haute, et Gigabyte vendra également un kit de mise à niveau qui ajoute un slot m.2 2280 supplémentaire, un port LAN – en plus du mini PC 2.5 G Connexion Ethernet et Wi-Fi 6E – et un port RS232.

Pour le dissimuler, le Brix Extreme sera fourni avec un support VESA pour le montage à l’arrière d’un moniteur. On ne sait pas encore combien coûtera ce mini PC, mais attendez-vous à payer un joli centime lorsqu’il sera disponible plus tard cette année.