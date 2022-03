L’Incroyable Hulk 2, comment aurait-il pu être ? C’était le plan de Marvel

L’incroyable Hulk (The Incredible Hulk), sorti en 2008, était le deuxième film officiel de l’univers cinématographique Marvel, lorsque la saga Infinity a commencé à façonner ce que nous savons tous aujourd’hui. Ledit film mettant en vedette Edward Norton n’a pas eu de suite; en fait, le personnage de Bruce Banner a changé de protagoniste (Mark Ruffalo), laissant ainsi cette production d’Universal Pictures dans des limbes temporaires restées intactes pendant près de quatorze ans. Mais à quoi aurait ressemblé The Incredible Hulk 2 ?

Marvel Studios était ouvert à l’incroyable Hulk 2

Qu’il y ait eu initialement des plans pour une suite est quelque chose qui n’était pas caché. À tel point qu’Edward Norton lui-même a confirmé en 2008 que l’approche de Marvel Studios et Universal Pictures était de construire une franchise cinématographique avec lui, et non un épisode autonome. « Pour moi, tout cela consistait à l’imaginer en plusieurs parties. Nous omettons beaucoup de choses exprès.

L’incroyable Hulk

Certainement (L’Incroyable Hulk) est conçu comme un chapitre un », a-t-il ajouté, confirmant ainsi que la première partie n’incluait pas tous les conflits d’intrigue et de scénario qu’ils avaient en tête, laissant ainsi la place à un éventuel L’Incroyable Hulk 2.

Déjà en 2019, onze ans après la première du film et avec un univers cinématographique Marvel en plein apogée avec Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Norton révélait avoir révélé que le plan de Marvel Studios passait par deux films, l’un d’origine et puis un autre où Manner contrôlait Hulk. Malheureusement pour lui : « Il s’est avéré que ce n’était pas vraiment ce qu’ils voulaient. Mais j’ai passé un bon moment à le faire. Je m’entendais très bien avec Kevin Feige.

Edward Norton dans L’Incroyable Hulk

La fin de L’Incroyable Hulk est volontairement ambiguë : Louis Laterrier, son réalisateur, fait en sorte que le dernier plan du film laisse le spectateur dans le doute quant à l’existence ou non d’un second volet ; c’est-à-dire si Banner allait contrôler sa colère ou si, au contraire, il céderait à ce pouvoir extraordinaire, devenant une menace pour l’alliance Avengers.

L’avenir de Hulk passe par She-Hulk sur Disney+

Leterrier et l’acteur Tim Roth étaient sous contrat pour plus de films Hulk. Ce dernier a poursuivi en disant que Marvel l’avait signé pour trois autres films. Les désaccords entre Leterrier et Marvel Studios, qui sont venus écarter l’idée de réaliser de nouveaux films du personnage et ensuite laisser les portes ouvertes à nouveau, nous ont conduits à ce point, avec un Hulk consolidé comme personnage secondaire et sans vues d’un éventuel The Incredible Hulk 2; soit avec Edward Norton ou avec Mark Ruffalo.

L’avenir de Hulk passe par la série Disney+ She-Hulk, dans laquelle, dans le plus pur style Hawkeye, s’esquisse une passation des volontés, avec des enseignements et des leçons des anciennes gloires vers les futures nouvelles générations d’Avengers. Tatiana Maslany sera la protagoniste de la série, prévue pour 2022.

Polices | GamesRadar ; Collisionneur ; New York Times (via SYFY Wire)