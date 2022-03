Le nouveau selfie du télescope spatial James Webb est une révolution

La NASA dirige l’exploration spatiale vers les connaissances et la profondeur illimitées des observations. Depuis le lancement du télescope spatial James Webb, on s’est inquiété de la réussite de l’alignement des miroirs et de la capture des images d’étoiles et de galaxies lointaines. Ajoutant à la complexité, il s’agit du tout premier télescope à être lancé à un million de kilomètres de la Terre.

C’est pourquoi les inquiétudes étaient réelles compte tenu de l’intensité des investissements. Le coût total de ce projet est de 10 milliards de dollars. Cependant, toutes ces inquiétudes ont disparu lorsque les nouvelles images du JWST ont capturé l’étoile avec l’alignement parfait de 18 miroirs. Le selfie d’une seule étoile marque une innovation dans l’observatoire spatial au grand étonnement des astronomes et des scientifiques de l’espace.

La nouveauté dans le dernier selfie de JWST

Le JWST s’est concentré sur un HD 84406 à étoile unique depuis son lancement et l’alignement des miroirs. Avant cette nouvelle image de JWST, il y avait une mosaïque d’images de 18 miroirs individuellement. Ce qui est nouveau dans cette image, c’est qu’elle a capturé l’étoile lointaine HD 84406 avec les nombreuses galaxies en arrière-plan. Le JWST utilise la caméra proche infrarouge (NIRCam) pour capturer la lumière la plus faible dans l’espace. Ainsi, il marque une nouvelle ère dans l’exploration spatiale.

L’univers est plein de mystères maladroits. Sans moyens d’exploration appropriés, la plupart des mystères resteront d’horribles mystères. Cependant, avec l’ère moderne, la technologie façonne une nouvelle réalité. La construction du télescope spatial James Webb en fait partie.

Alignement de 18 miroirs et exploration spatiale

Maintenant, les 18 miroirs du JWST ont été alignés avec succès afin qu’ils puissent agir comme un seul miroir. Le nouveau selfie de JWST montre que les 18 miroirs captent la lumière de la même étoile : HD 84406. Le télescope a pris le selfie à l’aide de la caméra proche infrarouge.

De plus, les ingénieurs sur terre s’assurent que le JWST fonctionne correctement. Ces 18 miroirs dorés peuvent capturer des étoiles lointaines, des galaxies et des plans bien au-delà de notre galaxie. Même capturer la lumière à 13,6 milliards d’années-lumière est tout à fait possible.

L’univers est incroyablement grand et profond. Dans cet infini de cosmos, on peut se demander comment le télescope spatial James Webb peut scruter les gigantesques galaxies et étoiles mammouths ? Les réponses résident dans l’immensité des miroirs et le design sophistiqué de JWST.

Le télescope spatial James Webb a utilisé le miroir doré primaire de 21 pieds et 4 pouces. Il y a 18 miroirs hexagonaux. Le JWST était suffisamment grand pour qu’une fusée ne puisse pas le transporter dans l’espace. Ainsi, les scientifiques ont dû le plier avant de l’envoyer dans la mission d’exploration spatiale. Reconnaissant la complexité du JWST, Lee Feinberg, responsable de l’élément du télescope optique Webb, a déclaré: « En plus de permettre l’incroyable science que Webb réalisera, les équipes qui ont conçu, construit, testé, lancé et maintenant exploité cet observatoire ont été les pionnières d’une nouvelle façon de construire des télescopes spatiaux.

JWST est une entreprise scientifique ambitieuse

Même après une image aussi exceptionnelle de l’étoile et des galaxies environnantes, le plein potentiel du JWST n’est pas encore venu nous époustoufler complètement. Il y a encore beaucoup de choses qui tireraient leur plein potentiel. Tels que l’alignement des instruments, y compris l’imageur proche infrarouge, le spectrographe proche infrarouge, le spectrographe sans fente et l’instrument infrarouge moyen.

Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction des missions scientifiques de la NASA à Washington, a déclaré : « Il y a plus de 20 ans, l’équipe Webb a entrepris de construire le télescope le plus puissant que quiconque ait jamais mis dans l’espace et a proposé une conception optique audacieuse pour répondre aux exigences objectifs scientifiques. Aujourd’hui, nous pouvons dire que le design va livrer. Il y a plus à venir du JWST en été.

Emballer

Jusqu’à ce que le télescope atteigne son plein potentiel, nous sommes dans le noir. Le long et mouvementé processus d’alignement du JWST se terminera fin mai. Après l’alignement initial, le processus d’observation scientifique s’achèvera et un ensemble d’images sera lancé.

Le lancement du JWST est en effet une nouvelle révolution dans l’exploration spatiale. Il y a beaucoup de questions que nous ne connaissons pas encore. Comme l’origine de l’Univers et l’existence de la vie sur d’autres planètes. Cependant, avec l’aide de JWST, nous pouvons trouver ces réponses. Les prochaines images de JWST en été étonneront encore plus les observateurs et les scientifiques de l’espace du monde entier.