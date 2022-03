Les utilisateurs d’Android peuvent désormais effacer les dernières minutes de recherches étranges

Récapitulatif : Google a enfin déployé un paramètre de « suppression rapide » qui permet aux utilisateurs d’effacer les 15 dernières minutes d’historique de son application de recherche sur Android. Il a annoncé la fonctionnalité il y a environ un an et l’a publiée sur les iPhones seulement quelques mois plus tard.

En mai 2021, lors d’un événement I/O, Google a annoncé un éventail de fonctionnalités qui amélioreraient les contrôles de confidentialité pour son écosystème d’applications. L’un d’eux était un paramètre qui permettrait aux utilisateurs de supprimer les 15 dernières minutes de leur historique de recherche de l’application Google Search.

L’option est sortie pour iOS à la mi-2021, mais sa date de sortie sur le propre système d’exploitation de Google était encore en suspens depuis longtemps. Près d’un an plus tard, cette fonction est enfin déployée sur Android.

Lors de Google I/O 2021, Google a annoncé qu’il déploierait une option pour supprimer les 15 dernières minutes de votre historique de recherche. Cela a été déployé sur iOS en juillet 2021, mais on a dit qu’il arriverait sur Android plus tard. Eh bien, il semble maintenant se dérouler! Grâce à @panduu221 pour le pourboire ! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 mars 2022

Dans une déclaration à The Verge, le porte-parole de Google, Ned Adriance, a confirmé qu’il serait lancé sur tous les appareils Android.

« Nous déployons actuellement cette fonctionnalité sur l’application Google pour Android et nous nous attendons à ce qu’elle soit disponible pour tous ceux qui utilisent l’application dans les prochaines semaines », a déclaré Adriance tout en laissant entendre qu’elle pourrait être disponible sur d’autres systèmes d’exploitation. [We’re] continuer à explorer les moyens d’apporter cette fonctionnalité utile à d’autres surfaces. »

Les utilisateurs peuvent accéder à ce paramètre en accédant à l’application Google, en appuyant sur leur icône d’utilisateur et en sélectionnant « Supprimer les 15 dernières minutes ». Cela efface votre historique de recherche récent à la fois sur l’appareil et sur la page Mon activité, qui conserve un journal de votre activité sur tous les produits Google.

Cette fonctionnalité peut être utile à ceux qui utilisent des termes de recherche inhabituels ou potentiellement compromettants. Comme indiqué en mars 2021, les deux tiers de toutes les requêtes Google sont des « recherches sans clic », des recherches où les utilisateurs ne naviguent pas vers une autre page répertoriée dans les résultats de la requête. Les recherches sans clic sont beaucoup plus courantes sur les appareils mobiles que sur les ordinateurs de bureau, 77,2 % des recherches mobiles n’ayant aucun clic.

Malheureusement, la fonctionnalité ne fonctionne pas sur les autres applications de Google, telles que YouTube. De plus, il n’y a aucune confirmation quant à savoir si ce paramètre sera éventuellement déployé sur la recherche de bureau de Google, vous voudrez peut-être explorer certaines alternatives de recherche Google.

Crédit image : Daniel Romero