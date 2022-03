Echoes of Mana : comment se préinscrire et recevoir des récompenses sur iOS et Android

Echoes of Mana sortira bientôt sur les appareils Android et iOS (iPhone, iPad) en format free to play. Il s’agit d’un nouveau chapitre de la longue saga Square Enix qui sera chargé d’action et vous offrira l’opportunité de jouer à la fois avec des personnages classiques de la franchise, ainsi que de rencontrer plusieurs personnages inédits qui feront leurs débuts cette fois . Et pendant qu’il arrive, vous pouvez déjà rejoindre le pré-enregistrement du titre, un processus simple et rapide avec lequel vous pouvez obtenir des récompenses exclusives disponibles dès le jour de son lancement.

Echoes of Mana : comment se préinscrire pour des récompenses exclusives ?

Le processus de préinscription est très simple, car il vous suffit de trouver le jeu dans l’App Store de votre appareil et de sélectionner l’option correspondante (« Get » sur iOS et « Pre-register » sur Android). Vous pouvez également tout laisser prêt pour que le titre s’installe automatiquement dès qu’il est disponible. Voici le lien pour chaque version.

Un monde fait de souvenirs

A ce jour, ce que l’on sait de l’histoire pointe vers un monde fragmenté que l’on peut visiter à travers des souvenirs et dans le skin de deux protagonistes inédits : Kilte et Kilt. De plus, nous aurons de nombreux personnages d’autres épisodes de la saga que nous pourrons contrôler au combat. Comment pourrait-il en être autrement, trouver l’épée de mana sera l’un des grands objectifs d’Echoes of Mana.

Echoes of Mana sortira cette année sur les appareils Android et iOS dans un format gratuit. Le titre n’est pas traduit en Français, mais vous pouvez en profiter dans les langues suivantes : anglais, allemand, français, japonais, chinois traditionnel et coréen.