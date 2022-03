Ce que nous avons aimé (et ce que nous n’avons pas aimé) de Gran Turismo 7

Après avoir passé plusieurs heures avec Gran Turismo 7 sur PlayStation 5, nous sommes prêts à vous dire ce que nous en pensons.

25 ans après les débuts sur la première PlayStation et environ 9 après le lancement du dernier chapitre canonique de la série, Gran Turismo débarque à nouveau – et enfin – sur nos écrans, apportant avec lui l’amour maniaque pour l’automobile qui se dégage de tous les œuvres de Kazunori Yamauchi. En fait, nous ne sommes pas face à un simple « jeu de conduite », mais à une véritable encyclopédie automobile qui caresse les passionnés avec un soin et une élégance d’une rare efficacité. Dans les menus, dans l’immensité du contenu et bien sûr aussi sur la piste, bien qu’il y ait quelques défauts que nous ne manquerons pas de souligner. Parfois poétique et écrasante, Gran Turismo 7 est la grande œuvre de Polyphony Digital, capable d’embrasser tout le meilleur de la série et de la projeter vers l’avenir, mais en restant fidèle à ses principes et, malheureusement, aussi à certaines dynamiques qui auraient besoin être une rénovation décisive. Nous l’avons testé minutieusement sur PlayStation 5 et voici le rapport de notre expérience.

Comme indiqué, Gran Turismo 7 est sorti presque 9 ans après 6, le « chant du cygne » de la controversée PlayStation 3. Entre les deux chapitres, il y a eu le lancement de GT Sport, un épisode de transition qui a néanmoins réussi à se tailler une large part de fans, principalement grâce au secteur en ligne exceptionnel – le cœur battant du travail – qui a garanti un saut de qualité significatif aux compétitions virtuelles. Qu’il suffise de dire que certains sont également officiellement reconnus par la Fédération internationale de l’automobile (FIA). La dernière itération de Gran Turismo est née dans la foulée de cette expérience, mais offrant au joueur aguerri de la série tout ce qu’il pouvait souhaiter en termes de contenu : une campagne riche, les incontournables licences, des centaines de voitures, des dizaines de circuits, du tuning. extrême et bien plus encore. À certains égards, il semble être revenu aux gloires de Gran Turismo 2 et Gran Turismo 4, deux des chapitres les plus aimés et restés gravés dans la mémoire des pilotes virtuels.

Le centre névralgique de sa carrière est représenté par le Café, un lieu pour les amoureux des quatre roues immergé dans la verdure d’une forêt européenne. Ici, nous rencontrerons divers experts du secteur qui commenteront nos actes et les voitures possédées, élargissant pas à pas nos connaissances automobiles avec une touche délicate et ironique. Les concours de la campagne sont présentés comme les cours d’un restaurant, qu’il faudra terminer pour passer aux suivants. Pour donner un exemple pratique, un menu typique proposé par Luca – le gérant du café – peut inclure la collection de trois voitures d’un constructeur automobile spécifique, ou peut-être finir dans les trois premières positions d’un championnat. La progression dans la carrière est plus guidée que dans les chapitres précédents, ce qui nous faisait sauter d’une tasse à l’autre de difficulté (et de vitesse) croissante, mais c’est assurément une dynamique agréable, également très utile pour accompagner le novice à travers la pléthore de options et possibilités offertes par le monde de GT. La carte principale, en fait, est composée de plusieurs lieux d’intérêt qui sont déverrouillés en poursuivant la campagne: au début, nous ne pourrons accéder qu’au marché des voitures d’occasion (un retour bienvenu) et rien d’autre, mais la course après faites la course aux portes du concessionnaire de voitures neuves, du mode GT Auto, des permis de conduire, de l’atelier de réglage et bien plus encore.

Entre un menu standard et un autre, Luca nous présentera les différents modes de jeu, nous demandant parfois de modifier notre voiture, de changer l’huile, de prendre une photo dans Scapes, de visiter le légendaire musée de l’automobile, etc. Au fil des heures, nous découvrirons chaque coin de la carte et ses possibilités infinies. En attendant, course après course, nous accumulerons de nouvelles voitures, des crédits et des circuits sur lesquels courir. Il y a 90 circuits dans Gran Turismo 7, répartis en 34 emplacements. Il existe à la fois des pistes historiques dans la série – telles que High Speed ​​​​Ring, Trial Mountain et Deep Forest – ainsi qu’une pléthore de pistes royales époustouflantes, notamment Suzuka, Tsukuba Circuit, Spa, Nurburgring, Monza, Laguna Seca, Mount Panorama et Brands Hatch.

En ce qui concerne les voitures, il y en a actuellement 424. Ce n’est certainement pas le record atteint par la série, mais c’est certainement un bon nombre. Cependant, le fait que plusieurs voitures soient présentes avec des modèles tirés de Gran Turismo Sport, non flanqués des versions plus récentes, fait lever le nez. Pour donner un exemple pratique, il y a la Peugeot 208 mais pas dans le dernier modèle populaire. C’est un discours qui peut s’appliquer à de nombreuses autres voitures, dont la 500 Abarth. Les salles d’exposition des constructeurs regorgent de versions de course extrême, de prototypes et de modèles « Vision », qui ont coupé une grande partie de la production de stock qui aurait ravi les amateurs de voitures. Après tout, Gran Turismo a (presque) toujours eu parmi ses points forts la possibilité de pouvoir piloter sa voiture sur circuit, la modifier et la pousser au maximum. Il est dommage de voir des véhicules tels que l’Alfa Romeo Giulia et d’autres « icônes de la route » sacrifiés au profit de missiles sur quatre roues. Heureusement, parmi les centaines de voitures, il ne manque pas de voitures emblématiques qui ont marqué l’histoire de l’automobile, et le garage sera certainement réapprovisionné avec de futures mises à jour.

En ce qui concerne le gameplay, Polyphony Digital a fait un travail louable, affinant dans la mesure du possible celui déjà très bon fait avec Sport. Le modèle de conduite est une combinaison parfaite de simulation et d’arcade, agréable et parfaitement évolutif. Nous ne sommes pas confrontés à la sophistication d’un simulateur de sorcière Assetto Corsa, mais c’est certainement l’un des meilleurs disponibles sur consoles. Pour des sensations et des satisfactions. Un plus non indifférent est garanti par le joypad DualSense, qui grâce au retour haptique est capable de restituer toutes les contraintes de l’asphalte, du freinage et de l’accélération aux doigts, sans faire (presque) regretter un volant. Dommage qu’un modèle de conduite aussi satisfaisant soit en partie ruiné par une intelligence artificielle (IA) pour le moins médiocre, avec le retour des trains infâmes et le désintérêt total de la présence du joueur sur la piste. Un comportement scénarisé qu’en 2022, franchement, nous n’aurions pas voulu revoir, surtout compte tenu des niveaux de précision, d’imprévisibilité et de défi atteints par les drivatars de la série rivale Forza. La difficulté de la campagne est définie sur le niveau bas (même en choisissant le niveau difficile) et comme il n’y a pas de limites à la mise à niveau des voitures, de nombreux défis deviennent une promenade dans le parc. Le conseil est de suivre strictement l’indication de la puissance recommandée pour chaque course. Pour aggraver les choses, il y a aussi un système de collision obsolète – la physique est pour le moins surréaliste – et l’absence de pénalités de carrière, dans lesquelles jeter les autres à la porte ou prendre des raccourcis n’a pas de conséquences négatives (heureusement ce n’est pas le cas dans certains défis/missions et évidemment dans le online, où l’infrastructure améliorée de Sport est en vigueur). Le système de dégâts est également superficiel et mériterait d’être retravaillé.

En ce qui concerne le secteur technique, Gran Turismo 7 propose une prise en charge globale à la hauteur de son nom, avec des menus soignés et des modèles de voitures absolument époustouflants. Ce sont sans aucun doute les meilleurs de la place, même si les intérieurs ne crient pas au miracle comme les extérieurs. Les circuits sont généralement très beaux, agrémentés d’un ravissant système d’éclairage et de météo, néanmoins les programmateurs de Polyphony Digital ont lésiné sur les détails de la piste et parfois on remarque des dérapages évidents avec style. Il suffit de regarder les circuits de la ville de Tokyo, où les bâtiments sur les côtés sont des blocs polygonaux anonymes et nus, absolument pas à la hauteur du nouveau produit phare de Sony. Heureusement, la fluidité est clouée à 60 fps sur la piste et la sensation de vitesse est absolument garantie. Le ray tracing ne peut être activé qu’en dehors des courses (par exemple dans les replays et les menus) mais ne semble pas améliorer significativement le réalisme des corps, déjà excellent en course. La sonorité des moteurs est également excellente, fidèlement reproduite et avec la juste tonalité. La sélection de pièces musicales d’accompagnement est large et variée, également impliquée dans le nouveau et curieux mode de rallye musical.