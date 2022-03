Telegram est interdit au Brésil parce qu’il n’a pas vérifié ses e-mails

Facepalm : Vendredi, le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes a ordonné la suspension de Telegram parce qu’il ne répondait pas aux communications des tribunaux brésiliens et des forces de l’ordre. Le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, s’est rapidement excusé, affirmant que son entreprise avait raté les messages du tribunal parce qu’elle avait vérifié la mauvaise adresse e-mail.

Telegram, qui est populaire auprès des groupes d’extrême droite dans plusieurs pays, est la plateforme préférée du président Jair Bolsonaro et de ses partisans. Des alternatives, comme Facebook, WhatsApp et Twitter, ont coopéré étroitement avec les tribunaux brésiliens qui ont tenté de limiter la propagation de la désinformation en détruisant les commentateurs politiques radicaux de droite, mais Telegram ne l’a pas fait.

Bolsonaro compte plus d’un million d’abonnés sur la plateforme de messagerie, et ses alliés affirment que son interdiction est politiquement motivée. Les médias locaux rapportent que les partisans de Bolsonaro partagent des guides pour accéder à Telegram avec des VPN.

Le juge de Moraes a donné cinq jours à Apple et Google pour retirer l’application de leurs magasins. Le régulateur brésilien des télécommunications, Anatel, a également accordé aux FAI du pays un accès bloqué de cinq jours aux services de Telegram. Pendant ce temps, Telegram a supplié les tribunaux de suspendre la suspension pour lui permettre de nommer un représentant légal dans le pays.

Dans son ordre, de Moraes a fait remarquer qu’il était inhabituel et inutile que Telegram n’ait encore nommé personne. Selon Durov, les tribunaux tentaient de contacter Telegram via leur messagerie publique, qu’ils ont eux-mêmes omis de surveiller. S’il payait ses amendes, comparaissait devant la Cour suprême et commençait à coopérer avec les forces de l’ordre, de Moraes a déclaré que sa suspension serait levée.

Au moment de la publication, Telegram est toujours accessible. Sa suspension pourrait être retardée ou levée avant sa mise en œuvre.

