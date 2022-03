Steam Deck : Comment utiliser le Xbox Game Pass avec Microsoft Edge

Steam Deck vient d’ajouter une fonctionnalité précieuse pour ses utilisateurs : la possibilité de jouer aux titres Xbox Game Pass grâce à la compatibilité Xbox Cloud Gaming avec Microsoft Edge. Cela a été confirmé par un représentant du navigateur sur Reddit, en plus d’expliquer son fonctionnement et toutes les étapes que doivent suivre ceux qui souhaitent l’essayer. Nous avons compilé et commandé tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez l’essayer vous-même. Ici, nous vous indiquons toutes les étapes que vous devez suivre.

Xbox Game Pass sur Steam Deck : les étapes à suivre

Appuyez sur le bouton de menu Steam et le bouton d’alimentation en même temps

Passer en mode bureau

Cliquez sur l’icône de découverte du centre de logiciels

Cliquez sur le bouton hamburger (l’icône avec trois lignes horizontales) > internet > navigateurs web

Recherchez Microsoft Edge Beta et procédez à son installation

Revenir au mode bureau

Sélectionnez le lanceur d’application (il se trouve dans la zone inférieure gauche de la barre des tâches)

Ouvrez le navigateur et faites un clic droit sur Microsoft Edge Beta, sélectionnez ajouter à Steam

Dans l’onglet Ajouter un jeu, sélectionnez Microsoft Edge Beta

Revenez à la liste des applications et localisez système> console

Saisissez la commande suivante dans la console :

flatpak –user override –filesystem=/run/udev:ro com.microsoft.Edge

Si par hasard un avertissement apparaît vous informant que vous n’avez pas les permissions pour effectuer l’action, entrez la commande suivante avant de faire de même avec la première :

sudo steamos-readonly désactiver

Sur le bureau, ouvrez Steam et recherchez Microsoft Edge Beta dans la bibliothèque ; clic droit et sélectionnez propriétés

Changez le nom en Xbox Cloud Gaming (bêta)

Dans les options de démarrage, saisissez la ligne de code suivante :

–window-size=1024,640 –force-device-scale-factor=1.25 –device-scale-factor=1.25 –kiosk « https://www.xbox.com/play »

Prêt! Vous pouvez maintenant exécuter Xbox Game Pass sur votre Steam Deck. Le nouvel appareil continue d’évoluer et permet déjà d’installer Windows et d’effectuer un Dual Boot.

source | MicrosoftEdge ; via Reddit