Youtube Pourrait Bientôt être également Bloqué En Russie

YouTube risque également de ne plus être disponible en Russie. Vendredi, le Roskomnadzor, l’organe fédéral de surveillance de la sphère de la connexion et de la communication de masse, a demandé à Google de prendre des mesures contre certaines publicités anti-russes diffusées sur YouTube. Dans le détail, les annonces font référence à la suspension des réseaux ferroviaires en Russie et en Biélorussie. « Les actions de l’administration YouTube sont de nature terroriste et menacent la vie et la santé des citoyens russes », a déclaré Roskomnadzor. « Nous nous opposons à de telles campagnes publicitaires et demandons à Google de cesser de diffuser des vidéos anti-russes. »

Selon l’instance fédérale, la présence de ces publicités au sein de la plateforme met en évidence la position anti-russe prise par Google. D’où l’ultimatum : si YouTube ne supprime pas le contenu en question dans un délai d’une semaine, il ne sera plus accessible aux utilisateurs en Russie. C’est ce qu’a déclaré Ria Novosti, l’agence de presse russe.

Si tel est le cas, YouTube serait une autre plate-forme numérique soumise au blocus du gouvernement russe. Ce fut d’abord au tour de Facebook et d’Instagram, les réseaux sociaux de Meta, après que l’entreprise ait déclaré avoir atténué les mesures contre les messages de haine contre les Russes et les Biélorusses publiés sur ses réseaux sociaux. Twitter est également sévèrement limité, tout comme TikTok, qui a pour l’instant suspendu la publication de nouvelles vidéos en Russie, suite à l’approbation de la loi signée par Poutine contre les « fake news ».

De plus en plus de géants de la Big Tech ont suspendu ou ont vu leurs services suspendus en Russie. Outre Meta et Google, qui depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine ont limité les services Maps pour protéger les civils ukrainiens, Apple, Netflix, Sony, Microsoft, Nintendo ont également décidé de bloquer leurs services en Russie. Pendant ce temps, le pays, là où il le peut, répond par des propositions locales au retrait ou au blocage des services étrangers. Par exemple, Rossgram, le clone russe d’Instagram, sera lancé le 28 mars, car l’application d’origine n’est plus accessible sur le territoire.