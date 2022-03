Comment obtenir l’événement Arceus dans Pokémon Brillant Diamond et Glistening Pearl

Pokémon Brilliant Diamond et Glistening Pearl ont été mis à jour vers la version 1.3.0 sur Nintendo Switch. Les joueurs sur consoles hybrides peuvent désormais accéder à l’événement Arceus tant attendu dans le jeu, quelque chose d’inédit dans les jeux vidéo originaux de la Nintendo DS car l’Azure Flute n’a jamais été distribué : il était caché dans le code desdites cartouches. Pas cette fois. Cette fois, il est possible de capturer Arceus, mais nous devons répondre à plusieurs exigences que nous expliquons étape par étape ci-dessous.

Comment affronter Arceus dans Pokémon Brillant Diamant et Pokémon Brillant Perle :

Tout d’abord, mettez à jour votre jeu vers la version 1.3.0 (vous avez besoin d’une connexion Internet, vous pouvez le faire depuis le menu de la console en cliquant sur + sur l’icône du jeu). Vous devez avoir une sauvegarde de Pokémon Legends : Arceus sur votre console Nintendo Switch et avoir terminé toutes les missions du jeu. Autrement dit, vous devez avoir battu l’histoire principale. Il faut aussi être entré au Hall of Fame (passer la Ligue Pokémon) et avoir obtenu le Pokédex National (repérer tous les Pokémon dans le Pokédex régional de Sinnoh) dans votre jeu Brilliant Diamond / Shiny Pearl. Si vous suivez les étapes ci-dessus, vous recevrez une flûte azur dans votre jeu Pokémon Brillant Diamant ou Pokémon Perle Scintillante. Ensuite, dirigez-vous vers l’entrée des colonnes de lance et le Pokémon mythique Arceus apparaîtra, mais vous devez avoir Dialga ou Palkia dans votre groupe.

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Quelles autres nouvelles incluent la version 1.3.0 de Pokémon Diamant brillant et Perle brillante

Un autre aspect notable de la mise à jour 1.3.0 de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl est que le GWS est enfin activé dans Jubilee City, la Global Wonder Station ou la Global Wonder Station. Dans ce lieu, nous pouvons réaliser de prodigieux échanges grâce à Internet. Un abonnement (payant) à Nintendo Switch Online est nécessaire pour participer à ces transactions en ligne.

Pokémon Brilliant Diamond et Glistening Pearl sont disponibles en format physique et numérique (eShop) pour Nintendo Switch. Vous pouvez lire notre critique du jeu ici.

