Comment mettre en pause Elden Ring sans mods : l’option qui est passée inaperçue

Elden Ring ne nous permet pas de mettre le jeu en pause quand nous le voulons ; cependant, il est possible d’arrêter l’action sans avoir à mettre la console en veille ou à quitter le jeu si on utilise un ordinateur. En fait, il n’est même pas nécessaire de recourir à des mods, comme nous l’avons vu il y a quelques jours. Un utilisateur de Twitter nommé IronPinneapple_ a découvert une méthode intelligente pour arrêter le jeu sans astuces ni mods.

La procédure est très simple et peut être appliquée sur n’importe quelle plateforme (Xbox, PlayStation ou PC) :

Ouvrez le menu et allez dans Équipement.

Appuyez sur Aide et affichez l’explication du menu.

Vous verrez alors apparaître un écran d’aide et… Elden Ring s’arrêtera ipso facto.

devinez quoi, Elden Ring a un bouton pause ouvrez simplement « Explication du menu » lorsque vous êtes sur l’écran d’inventaire ce n’est pas un meme, ça marche vraiment lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7 – Ananas de fer (@IronPineapple_) 8 mars 2022

Cet écran nous permettra de consacrer le temps dont nous avons besoin pour assister à d’autres tâches, répondre à un appel ou simplement respirer pendant ou après un combat compliqué. Nous ne savons pas si FromSoftware appliquera des modifications à cette méthode, même si, nous insistons, ce n’est pas une astuce ou viole le fonctionnement général du jeu.

Elden Ring, l’un des jeux dont on se souviendra pendant des années

Elden Ring est devenu l’un des grands phénomènes médiatiques du monde du jeu vidéo en ce début d’année. Malgré sa difficulté et sachant qu’il appartient à un genre « de niche », cet adjectif commence à présenter de nouvelles significations, puisque son succès est énorme et ses attentes sont énormes.

De plus en plus d’utilisateurs sont attirés par la formule de Hidetaka Miyazaki ; soit à cause du challenge qu’il représente, à cause de l’excellence qui se transmet aux commandes ou, pourquoi pas, à cause des deux. Le jeu a reçu le plus de couverture dans les médias spécialisés lors de sa semaine de lancement au cours des deux dernières années. Nous ne savons toujours pas combien il s’est vendu, mais il ne fait aucun doute que ce sera l’un des titres les plus vendus de l’année; un candidat du jeu vidéo pour tout.

Elden Ring est disponible sur les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PC. Dans notre guide, nous vous offrons toutes sortes de conseils, recommandations et informations afin que vous puissiez profiter pleinement des nouveautés de FromSoftware.

source | Ananas de fer; via VGC