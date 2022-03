Combien coûte la configuration la plus puissante du nouveau Mac Studio

Le nouveau Mac Studio s’adresse à un public de créatifs et de professionnels du numérique, à qui Apple propose un ordinateur animé par la nouvelle puce M1 Ultra. Mais combien coûte la configuration la plus puissante ?

Bien que ce ne soit plus aussi rare qu’autrefois, ce n’est pas tous les jours que l’on voit la présentation d’un nouvel appareil d’Apple. Hier soir c’était au tour du Mac Studio, un nouvel ordinateur fixe mais aux formes contenues qui vise à saper les studios des créatifs et artistes du monde entier. Le point fort est le processeur M1 Ultra, la quatrième version d’Apple Silicon qui depuis les MacBooks a lentement envahi tous les ordinateurs et même les tablettes à la pomme. Des performances très élevées (voire supérieures à celles du Mac Pro) mais elles ont un coût : c’est ce qu’il faut débourser pour le Mac Studio le plus puissant.

Évidemment, les prix qu’Apple indique lors de ses keynotes sont « à partir de », c’est-à-dire ceux de la configuration de base qui dans ce cas part de 2 349 euros pour la version avec puce M1 Max et de 4 649 pour la version avec le nouveau M1 Ultra . . Dans ce dernier cas, nous parlons de la configuration avec 64 Go de RAM (qu’Apple appelle mémoire unifiée), 1 To SSD et GPU 48 cœurs. À partir de là, cependant, on peut monter à des chiffres astronomiques, du moins aux yeux de ceux qui n’ont pas besoin de travailler sur des machines professionnelles pour des travaux, par exemple, de montage ou de graphisme 3D.

A cette configuration on peut ajouter le GPU 64 cœurs (1 150 euros), 128 Go de RAM (920 euros) et 8 To SSD (2 530 euros), pour un total de 9 249 euros. À l’intérieur, comme l’explique la page produit sur le site Web d’Apple, il n’y a que Mac Studio et le cordon d’alimentation. Évidemment, l’ordinateur est vendu sans le nouveau Studio Display, pour lequel il faudrait dépenser 1 799 euros supplémentaires pour la version de base ou 2 049 euros pour celle avec le verre nanotexture. Cette fois l’écran est vendu avec le pied inclinable réglable, mais peut aussi être accompagné d’un pied réglable en inclinaison et en hauteur ou d’un adaptateur VESA pour le fixer à un mur. En bref, pour la configuration complète de Mac Studio et Studio Display, le chiffre à débourser serait de 11 758 euros. De nombreux? Certainement oui pour un utilisateur normal, mais ce produit doit être vu d’un point de vue professionnel, où les machines performantes coûtent de l’argent. Vous vous souvenez du Mac Pro ? Sa configuration maximale coûte plus de 60 000 euros.