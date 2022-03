Apple Spring Event : Nouveaux iPhone SE et iPad avec processeur M1

Apple ose l’équilibriste : le nouvel iPhone pourrait presque passer pour un chez-soi bon marché, le nouvel iPad Air est modéré. Le nouveau Apple Mac Studio, en revanche, est si cher qu’il n’attire probablement que les professionnels des médias et les professionnels de la création.

iPhone : nouvelles couleurs et un modèle SE amélioré

Apple n’a pas présenté de nouveau modèle haut de gamme d’iPhone. L’iPhone 13 et sa version Pro seront également disponibles en vert émeraude élégant à partir du 18 mars – la version mini est exclue du nouveau travail de peinture.

Le Magicien d’Oz est ravi de la nouvelle variante de couleur d’Apple pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. Malheureusement, le Magicien d’Oz ne peut faire fonctionner que des iPhone Minis et n’obtient rien. (Photo : Apple)

« Nouveau » est l’iPhone SE. Cela vient dans la conception du modèle de la série 6 à partir de 2014. Que vous aimiez le design est certainement une question de goût. à l’époque des affichages sans frontières, cependant, des sentiments presque nostalgiques surgissent. Le petit écran de 4,7 pouces est bordé de bordures audacieuses en haut et en bas, et le bouton d’accueil désuet (y compris Touch ID) célèbre son renouveau.

L’Apple iPhone SE 2022 est disponible en trois couleurs. (Photo : Apple)

Cependant, nous pouvons tirer quelque chose de bon du design : l’iPhone SE (2022) est l’un des smartphones compacts de moins de 6 pouces – et contrairement aux modèles haut de gamme XXL, il se glisse facilement dans votre poche.

Les valeurs intérieures devraient de toute façon compter et c’est là que bat le cœur puissant du processeur A15 Bionic. Il s’agit du même processeur que celui des 13 modèles de l’année dernière et il fait partie des meilleurs que l’on puisse trouver dans les smartphones. Nous citons également le verre incassable sur l’écran et la couverture arrière et la connectivité 5G comme points positifs.

L’avant et l’arrière sont protégés par du verre incassable. (Photo : Apple)

Il est juste dommage qu’Apple n’ait pas complètement mis en œuvre ce renouvellement. Il n’y a qu’un seul appareil photo 12 MP sans stabilisation d’image moderne et les options de stockage sont encore très maigres avec 64 Go, 128 Go ou 256 Go. Une variante de 512 Go serait contemporaine, il en va de même pour une configuration RAM avec plus de 3 Go.

Même dans la 3ème génération, le SE reste un iPhone pour les utilisateurs Apple soucieux du prix. À partir du 18 mars, vous pouvez acheter l’iPhone SE (2022) en rouge, blanc ou noir à partir de 519 euros (prix public conseillé). Bien sûr aussi chez Euronics, où les précommandes sont possibles à partir du 11 mars 2022.

Apple iPhone SE (2022) Dimensions / Poids : 138,4 x 67,3 x 7,3 mm / 148 g Processeur / unité graphique : Apple A15 Bionic (5 nm) / Apple GPU à 6 cœurs Affichage : Écran Retina de 4,7 pouces avec IPS, 750 x 1334 pixels RAM : 3 Go / Mémoire flash : 64 Go, 128 Go, 256 Go – non extensible Appareil photo : arrière 12 MP (f/1.8) avec stabilisation d’image standard Équipement : 1x USB-C 2.0 / WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6 / Bluetooth 5.0 / capteur d’empreintes digitales, NFC, connectivité 5G Système d’exploitation : iOS 15 Batterie / autonomie : pas de détails / pas de détails

iPad Air (2022) : la puissance du M1 à petit prix

Les modèles iPad Air doivent offrir un bon rapport qualité-prix, quelque part entre la tablette standard très bon marché et les appareils Pro coûteux. C’est l’affirmation d’Apple, que le constructeur veut souligner avec l’iPad Air 2022.

L’iPad Air (2022) est disponible en cinq couleurs et un étui bien connu. (Photo : Apple)

Après deux ans, les ingénieurs ont notamment relooké la carte mère. Au lieu de l’A14, le M1 est maintenant utilisé. Cela vient avec 8 Go de RAM. Les performances de cette combinaison augmentent à pas de géant par rapport à l’iPad Air (2020) et sont préparées à la fois pour les tâches quotidiennes et les processus de calcul intensifs tels que l’édition multimédia et les jeux actuels.

Selon Apple, le M1 de l’iPad Air (2022) est deux fois plus rapide que l’ordinateur portable Windows le plus rapide dans le segment de prix de 680 euros à 849 euros. Le groupe cible est également clairement identifié : les utilisateurs de Windows devraient passer à Apple avec un appareil mobile plus léger, plus rapide, mais au moins aussi pratique.

Avec un clavier détachable, l’iPad Air (2022) se transforme en un ordinateur portable. (Photo : Apple)

Afin de profiter du même confort que sur un ordinateur portable ou convertible, vous avez toujours besoin d’un Magic Keyboard et éventuellement de l’Apple Pencil (2e génération), qui est considéré comme l’un des meilleurs stylets pour tablette sur toutes les plateformes. Pour le travail mobile, Apple propose une version 5G de l’appareil qui fonctionne avec l’eSIM électronique.

La mise à niveau en vaut-elle la peine ? Si les détails sont importants pour vous, certainement ! La caméra selfie grand angle a reçu une mise à jour mineure et prend désormais en charge Center Stage, qui effectue automatiquement des panoramiques et des zooms sur les personnes pendant les vidéoconférences. Grâce au processeur M1, le nouvel iPad Air est également plus endurant avec une seule charge de batterie. Le boîtier, la taille et la résolution de l’écran (10,9 pouces avec 1 640 x 2 360 pixels) et l’équipement de stockage (64 Go ou 256 Go) sont identiques à ceux du prédécesseur de deux ans.

L’iPad Air sera disponible à partir du 18 mars et se décline en gris, crème, rose, violet ou bleu. Le prix commence à 680 euros.

Apple iPad Air (2022) Dimensions / poids : 247,6 x 178,5 x 6,1 mm / 461 g (WiFi) ou 462 g (5G) Processeur / unité graphique : Apple M1 / ​​​​Apple M1 Affichage : écran Retina de 10,9 pouces avec IPS, 1640 x 2360 pixels RAM : 8 Go / mémoire flash : 64 Go, 256 Go – non extensible Appareil photo : appareil photo grand angle arrière avec 12 MP (f/1.8) / appareil photo selfie avec 12 MP (f/2.4) et ultra grand angle 122° Équipement : 1x USB-C 3.1 (Gen2) / WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6 / / Bluetooth 5.0 / capteur d’empreintes digitales Système d’exploitation : iPadOS 15.3 Batterie / autonomie : 28,6 Wh / non spécifié

M1 Ultra et Mac plus récents : plus de vapeur pour les ordinateurs de bureau

Apple a réussi à faire passer ses ordinateurs Mac des processeurs Intel aux processeurs à partir de ses propres recherches. Avec le M1 Ultra, la société ajoute un dernier chiplet au trio de M1, M1+ et M1 Max qui a fait ses débuts en 2021.

Évolutif rapidement, grâce à une conception de puce bien pensée. Apple connecte simplement deux M1 Max et le puissant processeur Ultra est prêt. (Image : Apple)

Cela combine deux processeurs M1 Max dans un puissant chiplet avec 20 cœurs CPU et 64 cœurs GPU et 128 Go de RAM. Ce n’est pas nouveau, car en « collant » plusieurs processeurs ensemble, leurs performances peuvent être mises à l’échelle à volonté. L’AMD Threadripper a établi le concept pour les clients privés. Mais Apple le perfectionne et optimise non seulement les performances mais aussi la consommation d’énergie.

Une consommation électrique maximale de 60 watts pour les tâches gourmandes en ressources informatiques telles que le montage vidéo 8K, le rendu 3D en temps réel et les enregistrements audio avec 100 pistes simultanément sont des exemples impressionnants du travail créatif quotidien.

Photo de droite : Le nouvel ordinateur de bureau Mac Studio. (Photo : Apple)

Et pour cette clientèle, Apple a le Mac Studio dans sa manche. L’appareil haut de gamme rappelle le Mac Mini, qui est populaire notamment en raison de son boîtier très compact. Grâce à la conception intelligente du refroidissement et au M1 économique, le Mac Studio devrait fonctionner presque silencieusement. Mesurant 9,5 sur 19,7 sur 19,7 cm, le petit s’adapte à presque tous les bureaux.

Le concept de refroidissement est intelligent – l’appareil aspire l’air froid par le bas et le souffle vers l’arrière avec deux radiateurs. (Photo / s: Apple)

Malgré le petit facteur de forme, les propriétaires de Mac Studio n’ont pas à faire de compromis. 6 prises Thunderbolt/USB-C, deux interfaces USB-A, sortie HDMI, lecteur de carte SDXC, LAN 10 Gigabit et prise jack 3,5 mm sont intégrés. Vous pouvez connecter d’autres accessoires via un concentrateur USB ou sans fil via WLAN et Bluetooth.

De nombreuses connectiques : Le Mac Studio n’est pas avare en prises, dont une connectique jack 3,5 mm. (Photo / s: Apple)

Apple Mac Studio prend en charge jusqu’à 5 écrans simultanément, ce qui augmente considérablement le confort de travail dans les grandes productions multimédias. L’équipement et les fonctions s’adressent aux professionnels, ce qui reflète la tarification des deux variantes de Mac Studio.

Le « petit » modèle avec Apple M1 Max, 32 Go de RAM et 512 Go de mémoire flash SSD coûte 2 229 euros et est disponible entre le 23 mars et le 30 mars. La version avec la puce supérieure M1 Ultra, 64 Go de RAM et 1 To de stockage SSD coûte 4 599 euros au départ et sera disponible à partir de mi-avril 2022.

Noble affichage pour Mac studio

Pas de nouveau Mac de bureau sans écran assorti. Pour le Mac Studio, Apple recommande le Studio Display de 27 pouces. Celui-ci offre une résolution de 5K (5 120 x 2 880 pixels), 3 ports USB-C et un processeur A13. Celui-ci est chargé de contrôler la caméra compatible avec la scène centrale, de capter le son de la matrice à 3 micros et de la sortie audio via les 6 haut-parleurs intégrés. Aussi sympa : l’écran de studio est antireflet dans la version la plus chère et est donc vraiment utile pour la vie quotidienne au bureau.

Le Mac Studio est à gauche, l’écran de droite à côté – un lieu de travail idéal pour Apple. (Photo : Apple)

Avec une vitre standard, le Studio Display coûte 1 749 euros. Le verre nano-texturé antireflet fait grimper le prix à 1 999 euros. Le lancement sur le marché est le 18 mars 2022.

Apple TV+ : cap titubant vers les Oscars

La société continue d’étendre son service de streaming malgré le manque de succès. Pourquoi pas? La concurrence stimule les affaires, Apple a beaucoup d’argent et veut se développer en tant que société de services. Le groupe iPhone tente de marcher sur la corde raide entre les contenus achetés, les films et séries exclusifs et le rayonnement d’innombrables stars hollywoodiennes. Ryan Reynolds, Glenn Close, Denzel Washington, Dakota Johnson et Ewan McGregor seraient des figures de proue pour augmenter le nombre d’abonnés.

Base-ball? Balle brûlante dans le stade. (Photo : Apple)

La Major League Baseball pourrait réussir plus que les œuvres cinématographiques. Apple TV + diffuse exclusivement deux matchs du vendredi par jour de match. Dans ce pays, cependant, cela ne devrait intéresser que quelques-uns.

Il y a beaucoup de battage médiatique autour de la course aux Oscars, dans laquelle Apple est également impliqué cette année.

Les acteurs de CODA Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Beth Matlin et Daniel Durant. Kotsur est nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Matlin l’a remporté en 1987. (Photo : Apple)

Bien que TV+ soit encore une niche, le groupe investit très bien ses budgets de films et a reçu 6 nominations pour les prix le 27 mars 2022. Apple met en avant les dimensions historiques. Denzel Washington a été nominé pour la dixième fois, ce qu’aucun autre acteur n’a pu faire auparavant. Troy Kotsur de « CODA » est le premier acteur sourd à avoir une chance de remporter le trophée. C’est exactement ce qu’a fait une actrice sourde en 1987 : Marlee Beth Matlin a remporté le prix de la meilleure actrice dans « Les enfants oubliés de Dieu » – et elle joue à juste titre dans « CODA ». La boucle est bouclée.