Comment jouer aux jeux Batman : Arkham pour ne rien rater

Avec la sortie de The Batman en salles, vous souhaitez également devenir le Dark Knight dans les jeux vidéo. Il existe de nombreux titres rétro disponibles, et des expériences encore plus décontractées telles que LEGO Batman sont accessibles. Cependant, ces dernières années, Warner Bros. Games a sorti une série de jeux qui ont non seulement été un succès auprès des critiques, mais aussi des joueurs. Vous souhaitez revivre la saga Arkham sans laisser de côté aucun détail ? Faites attention à cet article.

Ordre chronologique des jeux Batman: Arkham par date de sortie

Commandez pour jouer aux jeux de la saga Arkham de Batman

Plateformes sur lesquelles ils sont disponibles

Ordre chronologique des jeux vidéo de la série Batman : Arkham par date de sortie

Batman : L’asile d’Arkham (2009)

Batman : Arkham City (2011)

Batman : Verrouillage d’Arkham City (2011)

Batman : Origines d’Arkham (2013)

Batman : Blackgate aux origines d’Arkham (2013)

Batman : Chevalier d’Arkham (2015)

Batman : Arkham RV (2016)

Quel est l’ordre pour jouer aux jeux de la saga Arkham de Batman ?

Batman : les origines d’Arkham

Batman : Arkham Origins Blackgate

Batman : l’asile d’Arkham

Batman : verrouillage de la ville d’Arkham

Batman : la ville d’Arkham

Batman : Arkham VR

Batman: Arkham Knight

Plateformes où Batman: Arkham de Rocksteady Studios peut être joué

La trilogie Rocksteady est jouable sur les plateformes d’aujourd’hui. C’est-à-dire qu’actuellement, les jeux de la saga Batman : Arkham sont disponibles pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Warner Bros. Games l’a relancé dans une compilation, même si Arkham Origins a subi moins de chance et ne peut être acheté que sur ses plateformes d’origine (PS3, Xbox 360 et PC). Dans l’ensemble, il est rétrocompatible sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Un port non confirmé pour Nintendo Switch a récemment été divulgué dans un magasin.

Le spin-off Batman : Arkham Origins Blackgate a été conçu pour les systèmes plus anciens mais est toujours disponible à l’achat sur PC, tandis que City Lockdown est sorti sur mobile iOS et Android. Pour profiter d’Arkham VR, vous devez disposer de casques de réalité virtuelle, soit sur PS4/PS5 (PlayStation VR), soit sur PC.

Rocksteady a sorti Batman: Arkham Asylum en 2009, un jeu d’action à la troisième personne qui est sorti à l’origine sur Xbox 360 et PS3, tandis que la version PC n’est sortie que quelques mois plus tard. Dans ce titre, nous entrons au cœur de l’asile de Gotham pour affronter les méchants les plus puissants de l’univers DC. Nous conduisons un Batman qui a des gadgets et des outils pour s’infiltrer. Le combat, simple à maîtriser, ajoute de nouvelles capacités au fur et à mesure de notre progression.

La formule Arkham Asylum a été développée dans le prochain épisode, Batman: Arkham City. Le gameplay est un jeu très similaire, mais certains aspects sont peaufinés et le monde s’ouvre beaucoup plus, puisqu’il est désormais possible d’explorer la ville de Gotham. Ce jeu, sorti en 2011, a été suivi de Batman : Arkham Origins, un produit développé par Warner Bros. Montréal et servant de préquelle à l’intrigue. Pendant ce temps, le studio principal travaillait sur Batman : Arkham Knight, qui était un saut générationnel. Il y a d’autres retombées que nous n’avons pas oubliées.

