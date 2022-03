McDonald’s est poursuivi pour 900 millions de dollars par une entreprise qui a tenté de réparer ses machines à crème glacée

WTF ? ! S’il y a une chose qui est rassurante et familière dans ce monde effrayant, c’est que la machine à crème glacée de votre Mcdonald’s local sera presque certainement en panne. Une société appelée Kytch a décidé de créer et de vendre un appareil qui réparerait les distributeurs en panne permanente, et cela a conduit la startup à poursuivre le géant de la restauration rapide pour 900 millions de dollars.

Wired rapporte que depuis 2019, Kytch a vendu un appareil de la taille d’un téléphone conçu pour être installé à l’intérieur des machines à crème glacée McDonald’s. Il fonctionne en interceptant les communications internes et en les envoyant vers une interface Web ou mobile afin que les propriétaires puissent surveiller et résoudre à distance tous les problèmes, qui sont nombreux.

Mais le rêve de faire fonctionner toutes les machines à crème glacée, ruinant ainsi un Internet plein de mèmes, a tourné au vinaigre en novembre 2020 lorsque McDonald’s a envoyé des e-mails demandant à toutes les franchises de retirer les appareils de Kytch car ils violaient les garanties des machines et interceptaient des « informations confidentielles ».

Si cela ne suffisait pas, McDonald’s a également affirmé que les appareils constituaient une menace pour la sécurité et pouvaient entraîner des « blessures humaines graves ». Les messages faisaient également la promotion d’une nouvelle machine à crème glacée construite par le partenaire de fabrication de longue date Taylor, qui offrait des fonctionnalités similaires à celles de l’appareil de Kytch.

« Rien n’est plus important pour nous que la qualité et la sécurité des aliments, c’est pourquoi tous les équipements des restaurants McDonald’s sont minutieusement contrôlés avant d’être approuvés pour utilisation », a déclaré un porte-parole de McDonald’s dans un communiqué. «Après avoir appris que l’appareil non approuvé de Kytch était testé par certains de nos franchisés, nous avons passé un appel pour mieux comprendre de quoi il s’agissait et avons ensuite communiqué un problème de sécurité potentiel aux franchisés. Il n’y a pas de complot ici.

La cofondatrice de Kytch, Melissa Nelson, affirme que les e-mails ont terni son nom, effrayé les clients et ruiné son activité. «Ils étaient anticoncurrentiels. Ils ont menti à propos d’un produit qui, selon eux, serait commercialisé », explique Nelson. « McDonald’s avait toutes les raisons de savoir que Kytch était en sécurité et n’avait aucun problème. Ce n’était pas dangereux, comme ils le prétendaient. Et donc nous les poursuivons.

Kytch a également poursuivi Taylor et son distributeur TFG pour vol de secrets commerciaux en mai dernier. La poursuite allègue que Taylor a travaillé avec TFG et un propriétaire de franchise pour obtenir, désosser et copier les fonctionnalités d’un appareil Kytch.

De plus, la plainte allègue que McDonald’s a averti d’autres entreprises, dont Coca-Cola et Burger King, de ne pas acheter de produits Kytch. Les 900 millions de dollars demandés par la poursuite correspondent au montant que Kytch estime que cela aurait valu si McDonald’s n’avait pas soi-disant saboté la startup.

Bien qu’il soit facile de comprendre pourquoi Taylor voudrait que les machines à crème glacée restent en panne, on ne sait pas pourquoi MacDonald’s souhaiterait que sa mauvaise réputation perdure. « Nous allons continuer à faire de la découverte. Et il va continuer à creuser dans ce cœur des ténèbres », a déclaré le co-fondateur Jeremy O’Sullivan. «Nous savions que nous arriverions à ce point, et nous savons que nous arriverons à la vérité. Et nous allons simplement continuer à creuser des tunnels.

