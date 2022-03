Compatible Wi-Fi 7 : Qualcomm présente l’avenir de la connectivité avec de nouveaux chipsets

La connectivité est reine : Ce n’est pas un hasard si le thème du Mobile World Congress de cette année est « Connectivity Unleashed ». Aussi simple que puisse être cette phrase de deux mots, elle met en évidence la portée et l’importance croissantes des technologies basées sur la connectivité et les capacités qu’elles permettent sur une gamme de plus en plus large d’appareils. Une étude récente de Comcast a révélé que près de la moitié des répondants américains considéraient le Wi-Fi comme plus important que le transport fiable dans leur vie quotidienne.

Qualcomm est à la hauteur du thème du MWC, annonçant une vaste gamme de produits et de partenariats lors du salon qui démontrent la valeur de la connectivité. Des voitures connectées, de l’infrastructure de réseau cellulaire, de l’informatique de pointe 5G, des appareils audio, des smartphones, des PC connectés et des puces pour les alimenter, Qualcomm a réussi à dévoiler des offres qui s’inscrivent dans la plupart des catégories les plus en vogue de la technologie.

Deux des plus grands débuts, du point de vue de l’influence à long terme, étaient centrés sur de nouvelles puces conçues pour les dernières avancées du Wi-Fi et de la 5G. La société a annoncé les puces Wi-Fi FastConnect 7800 qui prennent en charge la nouvelle norme Wi-Fi 7, ainsi que son modem 5G de cinquième génération, le X70. Ces deux éléments se retrouveront dans tout, des smartphones, PC et tablettes de nouvelle génération aux voitures connectées, aux ressources informatiques de pointe, aux routeurs sans fil à large bande, etc.

Qualcomm a également annoncé un programme de marque pour ses meilleures solutions de connectivité Wi-Fi, 5G et Bluetooth appelé Snapdragon Connect, conçu pour permettre aux consommateurs de déterminer plus facilement quels produits sont équipés de leurs puces les plus performantes. L’effort s’apparente à Snapdragon Sound, qui met en évidence les appareils dotés des capacités audio sans fil les plus avancées.

Sur le front du Wi-Fi, même s’il semble que l’industrie soit à peine entrée dans l’ère du Wi-Fi 6 et 6E, l’évolution de la norme ne s’arrête jamais, et le Wi-Fi 7 prendra en charge de nouvelles fonctionnalités importantes lorsque les appareils qui le prennent en charge commencer à apparaître l’année prochaine.

Comme pour les précédentes itérations du Wi-Fi, les puces prenant en charge une version préliminaire de la spécification sortiront avant l’approbation de la spécification finale, un processus qui ne devrait pas être terminé avant le début de 2024. Le Wi-Fi 7 permet l’utilisation des trois bandes de fréquences différentes disponibles pour le Wi-Fi, y compris les bandes traditionnelles 2,4 GHz, 5 GHz et la nouvelle bande 6 GHz (au moins aux États-Unis et dans quelques autres pays du monde), sans avoir à sélectionner spécifiquement un canal en avance. En d’autres termes, il est intelligent de savoir comment et où diriger le trafic de données, c’est-à-dire tant que l’appareil et le routeur prennent en charge la norme Wi-Fi 7.

Tirant parti d’une technologie appelée High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, les puces 7800 permettront aux appareils de transmettre et/ou de recevoir des données à un rythme plus rapide que n’importe quelle norme Wi-Fi précédente en permettant à un seul flux de données d’être réparti sur plusieurs canaux.

En pratique, des canaux jusqu’à 320 MHz de large peuvent être créés en utilisant jusqu’à quatre morceaux de fréquences simultanément sur la gamme 5 GHz et 6 GHz. Cela se traduit par un débit maximal potentiel de 5,8 Gbps lors de l’utilisation de canaux 6 GHz et de 4,3 Gbps lors de l’utilisation de 5 GHz. Un autre avantage de cette approche est que cela peut libérer les fréquences 2,4 GHz souvent surchargées pour les anciens appareils Wi-Fi qui l’utilisent encore et pour les connexions Bluetooth.

En parlant de Bluetooth, le Fast Connect 7800 intègre également deux radios Bluetooth distinctes et permet leur utilisation simultanée. Les appareils qui utilisent la puce peuvent ainsi profiter d’un son sans fil haute résolution (signaux 24 bits, 96 kHz non compressés), de connexions d’appareils plus rapides, de distances de transmission plus longues et d’une durée de vie de la batterie plus longue, grâce à une consommation de batterie plus faible.

L’utilisation simultanée des canaux est également une caractéristique clé du dernier modem X70 5G de Qualcomm. Cependant, la capacité la plus distinguée de cette nouvelle puce – qui devrait commencer à apparaître dans les smartphones d’ici la fin de cette année – est qu’elle comprend un processeur AI dédié pour améliorer la qualité et la vitesse de la connexion 5G.

Tout comme nous voyons le traitement de l’IA utilisé pour améliorer l’efficacité de transmission des signaux des tours cellulaires compatibles 5G, le traitement de l’IA peut également être utilisé pour améliorer la réception du signal 5G sur les terminaux. Dans le cas du X70, le traitement de l’IA est piloté par ce que l’entreprise appelle la suite IA 5G et fait des choses comme l’optimisation en temps réel de la réception des canaux, la gestion des faisceaux pour améliorer les performances des ondes millimétriques, la sélection intelligente du réseau pour améliorer la stabilité de la liaison, adaptative réglage d’antenne, et plus encore.

Comme avec sa génération précédente, l’architecture X70 prend en charge un débit maximal de 10 Gbps (environ deux fois le débit potentiel des puces Wi-Fi les plus rapides), mais elle ajoute une prise en charge encore plus large pour diverses fréquences mondiales utilisées pour les réseaux 5G. De plus, plusieurs types d’agrégation de porteuses sont pris en charge, ce qui se traduit par l’utilisation simultanée de plusieurs types de signaux et de plages de fréquences, jusqu’à 4X dans le cas des connexions de liaison descendante et 2x pour la liaison montante. Au niveau du monde réel, cela signifie que les vitesses moyennes globales de téléchargement et de téléchargement sur les appareils équipés d’un X70 devraient être plus élevées dans plus d’endroits car il peut tirer parti de plus de types de combinaisons de fréquences.

Une autre annonce liée au modem que Qualcomm a faite au MWC concernait les modules de modem 5G pour PC, basés à la fois sur les modems X65 et X62. Ceci est important car en faisant pré-certifier ces modules au format M.2 par des opérateurs du monde entier, cela facilite grandement le processus d’intégration de la 5G dans les PC pour les principaux équipementiers. Compte tenu de l’intérêt croissant attendu pour les PC compatibles 5G maintenant que de plus en plus de personnes commencent à retourner au bureau et à effectuer des voyages d’affaires, cette nouvelle pourrait s’avérer beaucoup plus importante qu’il n’y paraît au premier abord.

Il ne fait aucun doute que la connectivité continuera de gagner en importance à mesure que les tendances du travail hybride évoluent et que les gens commencent à acheter de nouveaux appareils au cours des prochaines années. C’est un bon moment de la part de Qualcomm pour pousser ces avancées évolutives dans ses technologies de connectivité, et compte tenu des offres Wi-Fi et 5G améliorées de MediaTek, il est également utile d’un point de vue concurrentiel. Qualcomm continue de pousser l’état de l’art en ce qui concerne une large gamme de technologies de connectivité sans fil. Comme de plus en plus d’appareils dépendent de ces connexions, la possibilité de les activer sera de plus en plus importante.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.