État des lieux de Gran Turismo 7 ; Heure et comment voir les nouvelles du jeu en ligne

Sony Interactive Entertainment et Polyphony Digital ont convoqué tous les amoureux de la saga Gran Turismo pour l’un des moments les plus attendus jusqu’à son lancement : un State of Play entièrement dédié à Gran Turismo 7. Le nouvel opus ambitieux de la saga de Kazunori Yamauchi veut faire tout est parfaitement clair avant sa première sur PS5 et PS4 ce 4 mars. Et oui, cet événement sera dédié exclusivement à GT7 : il n’y aura pas de nouvelles des autres titres. Nous vous disons comment regarder le streaming en ligne ce soir avec des horaires en Espagne et en Amérique latine

Comment regarder l’état de jeu de Gran Turismo 7 en direct pour PS5 et PS4

Pour suivre l’état des lieux de Gran Turismo 7 en direct, nous avons deux options : vous connecter à la chaîne PlayStation Twitch ou depuis sa chaîne YouTube. En France (péninsule et îles Baléares), le State of Play débutera à 23h00 (CET) ce mercredi 2 février 2022 et durera « plus de 30 minutes » avec de nouvelles images et détails du jeu de conduite que PS5 et Les utilisateurs de PS4 recevront dans quelques semaines.

« Ne manquez pas toutes les nouveautés du titre qui va célébrer les 150 dernières années de la culture automobile dans une livraison qui sera l’expérience Gran Turismo la plus ambitieuse de ses 25 ans d’histoire », anticipe PlayStation.

À quelle heure est le State of Play PS5 et PS4 de Gran Turismo 7 en Espagne et en Amérique latine ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 23h00

Espagne (Îles Canaries) : à 22h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 19h00

Chili : à 19h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 16h00

Cuba : à 17h00

Equateur : à 17h00

El Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 17h00

États-Unis (PT) : à 14h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 16h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 19h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République Dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Venezuela : à 18h00

Cela peut vous intéresser :