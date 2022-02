PS Plus bat des records avec 48 millions d’abonnés ; Voici comment cela a évolué en 2021

Sony Corporation a présenté ce mercredi son rapport financier correspondant à la période close le 31 décembre ; le troisième trimestre de l’exercice 2021 (Q3/FY2021). La société japonaise, qui a enregistré l’un de ses meilleurs trimestres en termes de revenus de l’histoire, a fait état de données positives pour son service d’abonnement vedette, PS Plus, qui a atteint son plus haut niveau depuis la création de ce programme d’adhésion avec des jeux gratuits supplémentaires chacun. mois.

48 millions d’abonnés : PS Plus réalise son meilleur chiffre à ce jour

Après une année de doutes et trois trimestres consécutifs avec des chiffres en dessous de sa meilleure période, PS Plus a réussi à enregistrer 800 000 nouveaux abonnés sur la période du 1er octobre au 31 décembre, une croissance significative si l’on tient compte du fait qu’au cours du dernier semestre, plus plus de 400 000 abonnés ont été perdus par rapport à la période de janvier à mars 2021 (Q4/FY2020), trimestre au cours duquel le pic précédent avait été atteint avec 47,6 millions de membres.

Au total, on parle d’une croissance annuelle de 600 000 abonnés —par rapport à la même période il y a douze mois—, une bouffée d’air frais pour Sony Interactive Entertainment à l’heure où les utilisateurs réclament une amélioration de la qualité de la vidéo. des jeux offerts chaque mois à l’occasion de l’adhésion.

PS Plus atteint son apogée historique ; PlayStation Network récupère les utilisateurs, mais chute par rapport à l’année dernière.

Malgré les difficultés de distribution de la PS5, qui atteint 17,3 millions de consoles vendues (la PS4 comptait 20,2 millions d’unités sur la même période), le service PlayStation Network a enregistré 111 millions de joueurs actifs mensuels au cours du dernier trimestre, soit une amélioration de 7 millions de joueurs sur une base trimestrielle ; mais un recul de 3 millions de joueurs par rapport à la même période il y a un an.

L’avenir du PS Plus, y aura-t-il des changements au service ?

PS Plus parvient à s’améliorer par rapport à son précédent pic historique (47,6M au T4 de l’année dernière).

Un article publié par Bloomberg le 3 décembre révélait que Sony travaillait apparemment sur une reformulation de ses services d’abonnement. S’il se matérialisait, ce service rassemblerait le meilleur de PS Plus et PlayStation Now dans le même abonnement, sous le nom de code de Spartacus, basé sur trois niveaux ou catégories : plus la catégorie (et le prix) est élevée, plus la récompense est importante.

Première catégorie : tous les avantages de PS Plus.

Deuxième catégorie : les précédents plus un catalogue de jeux PS4 et, au fil du temps, également PS5.

Troisième catégorie : ce qui précède, plus un catalogue étendu de démos, de streaming de jeux et une bibliothèque de jeux PlayStation, PS2, PS3 et PSP classiques.

Bientôt nous laisserons des doutes. Pendant ce temps, PS Plus se développe à un rythme plus lent que son concurrent direct, Xbox, qui, bien que loin derrière, a réussi à établir 25 millions d’abonnés Xbox Game Pass (7 millions de croissance en un an).

source | Résultats financiers de Sony (T3/exercice 2021) ; Développement commercial SIE