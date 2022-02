Tout ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy Tab S8

Il y a une forte possibilité d’une annonce Samsung Galaxy Tab S8. Le 9 février, Samsung annoncera des combinés remarquables de la série S. Parallèlement à cela, il y a de fortes rumeurs sur la Tab S8 qui succèdera à la Galaxy Tab S7. Galaxy Unpacked 2022 a rempli les amateurs de mobiles de zèle et de jubilation sans relâche. Les tablettes Android de Samsung viendront avec des fonctionnalités plus avancées et une expérience ultra ultime.

Mais quelles pourraient être les caractéristiques réelles, la résolution de la caméra et le prix de la Tab S8 ? Y aurait-il un seul Tab S8 ou une série ? Les rumeurs se multiplient et suggèrent qu’il pourrait y avoir trois Samsung Galaxy Tabs. L’onglet Android viendrait avec les formes Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 + et Galaxy Tab S8 ultra pour rajeunir les passionnés.

Avec la dernière technologie de traçage de rayons et de grands écrans, Samsung est en concurrence avec les iPad d’Apple. Pour connaître le prix, les fonctionnalités avancées et la date de sortie de la Galaxy Tab S8, passons au sujet.

La date de sortie prévue du Samsung Galaxy Tab S8

Galaxy déballé 2022 est confirmé pour avoir lieu le 9 février 2022 selon le site officiel de Samsung. Tout le reste sur les combinés Samsung Galaxy S22 et les rumeurs sur la Galaxy Tab S8. Mais ces rumeurs sont fortes compte tenu de l’intensité de référence forte. Selon un leaker Ice Universe, l’annonce de la tablette Android S8 va arriver dans quelques semaines. Il y a de fortes chances que la Tab S8 soit annoncée avec le Galaxy S22 lors de l’événement Galaxy Unpacked 2022.

Mais les clients sont un peu méfiants car Samsung a annoncé les Galaxy Tab S7 et Tab S6 en août 2020. Une pénurie mondiale de puces et une concurrence féroce avec Apple pourraient obliger Samsung à annoncer la Tab S8. L’année 2022 peut être une aubaine pour Samsung.

Prix ​​rumeur de Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 serait livré avec une technologie agile et des fonctionnalités premium super avancées. C’est pourquoi les prix annoncés peuvent sembler exagérés. Aucune des tablettes Android n’est bon marché. Les trois onglets sont livrés avec des fonctionnalités et des prix uniques. La variation des prix est énorme. Le prix pour le Galaxy Tab S8 pourrait être la suivante ;

L’onglet S8 pourrait commencer à partir de 850 $

Tab S8 Plus pourrait varier entre 900 $ et 1000 $

Le prix de la Tab S8 Ultra irait jusqu’à 1100 $

Ces prix premium sont énormes pour les clients. Pourtant, vous apprécierez l’expérience de la tablette premium, le grand écran, la résolution incroyable de l’appareil photo et la longue durée de la batterie. Parallèlement à cela, il existe une énorme capacité de stockage de 128 Go et 8 Go de RAM. En outre, il pourrait y avoir une version 5G et une immense capacité de stockage de 256 Go.

Conception et affichage du Samsung Galaxy Tab S8

Les fans de Samsung s’attendent à une expérience Tab haut de gamme, à des photographies incroyables et à une productivité à indice d’octane élevé. Les passionnés de Tab recherchent également un design esthétique impressionnant et un attrait visuel dans Galaxy Tab S8. Des rumeurs nous donnent qu’il y aurait trois séries de Galaxy Tab S8. Ces trois onglets seraient dotés de conceptions et de fonctionnalités d’affichage uniques.

Selon une rumeur, les trois tablettes Galaxy seraient équipées d’un écran LCD 120 Hz. Mais leurs tailles d’affichage seraient différentes. Tab S8 peut être livré avec 11 pouces, Tab S8 Plus avec 12 pouces tandis que le Galaxy Tab S8 Ultra serait livré avec 14,6 pouces.

Cependant, nous n’avons pas seulement cette rumeur. Selon une célèbre rumeur de WinFuture, le modèle Base Galaxy Tab S8 aura un panneau LCD 2560 x 1600. Alors que la Tab S8 Plus serait livrée avec un écran AMOLED 2800 x 1750 et que la Tab S8 Ultra peut avoir un écran AMOLED 2900 x 1848.

Spécifications divulguées de la Galaxy Tab S8

Les spécifications des onglets Samsung Galaxy S8 sont différentes et premium. Si nous regardons le Galaxy Tab S7, nous savons que le Snapdragon 865 de Qualcomm l’a alimenté Plus. Cela devrait nous donner un indice sur le Galaxy S8 Tab. Et Samsung annoncerait ce trio Tab avec la série mobile phare Galaxy S22 au Galaxy Unpacked 2022.

Le prochain Tab S8 peut avoir un chipset Snapdragon 8 gen 1 dans tous les modèles Tab S8 avec différentes caractéristiques de RAM, capacité de stockage, Wi-Fi uniquement et modèles 5G. Si ces rumeurs se réalisent, alors restez calme que l’expérience sera premium et augmentée avec une visualisation avancée.

SamMobile a repéré que la capacité de stockage des Samsung Tabs peut aller de 128 Go à 512 Go. 128 Go pour la Tab S8 de base, 256 Go pour la Tab S8 Plus et 512 Go pour la Tab S8 Ultra. Plus encore, le Galaxy S8 Tab aurait également la microSD ayant une capacité incroyable de 1 To.

Nous avons également des rumeurs de WinFuture. Selon leurs rumeurs, les deux petits Tabs de Galaxy disposeraient de 8 Go de RAM avec respectivement 128 Go et 256 Go de capacité de stockage. Mais la méga Galaxy Tab aurait une capacité de stockage de 512 Go avec 16 Go de RAM. Ces rumeurs supplémentaires de WinFuture confirment les rumeurs de SamMobile.

Capacité de la batterie de la Galaxy Tab S8

Nous avons tout rassemblé pour vous sur la Galaxy Tab S8. Ses spécifications de batterie resteront les mêmes que celles de la Galaxy Tab S7. Cela signifie que la capacité de la batterie du Galaxy Tab S8 est de 8 000 mAh et de 10 090 mAh pour le Galaxy S8 Plus. Cependant, il y a un changement de capacité pour le modèle Ultra Tab. On s’attend à ce que la Tab S8 ait une batterie de 11200 mAh.

Conclure



Avec l’augmentation de la présence en ligne et de la transformation numérique, Samsung s’efforce de rivaliser avec d’autres géants de la technologie comme Apple. Le processeur Exynos, la technologie de ray tracing et la productivité à indice d’octane élevé montrent que Samsung maintient son influence sur l’industrie mobile mondiale. Outre l’annonce du Galaxy S22, les rumeurs sont fortes sur le lancement de la série Galaxy Tab S8 pour augmenter l’expérience mobile des utilisateurs.

Nous avons tout rassemblé sur la Tab S8. Tels que la date de sortie, les spécifications de l’onglet, la capacité de la batterie et le prix probable. Il se déclinerait en trois modèles, à savoir Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 plus et Galaxy Tab S8 Ultra. Maintenant, les fans de Samsung se tournent vers le prochain Galaxy Unpacked 2022.