Gmail fait peau neuve plus tard cette année

En un mot : la semaine prochaine, les utilisateurs pourront essayer un nouveau look que Google apporte à Gmail, qui intègre Gmail, Google Meet, Google Chat et Google Spaces dans une seule vue. Google prévoit de le déployer à tous les utilisateurs et d’en faire la norme d’ici la fin du deuxième trimestre de cette année.

À partir du 8 février, les utilisateurs pourraient commencer à voir une invite dans Gmail leur demandant d’essayer le nouveau format que Google apporte au service. Il est censé intégrer plus étroitement d’autres services de conversation comme Meet, Chat et Spaces dans le même écran que Gmail.

A Google a fourni une capture d’écran montrant une interface similaire à l’apparence actuelle de Gmail, mais avec les autres services répertoriés sur le côté gauche de l’écran. Google affirme que les utilisateurs verront plus efficacement les informations de tous ses services d’espace de travail. Chat, Spaces et Meet pourront également être recherchés via la barre de recherche de Gmail.

Les clients devront s’inscrire lors de cette première phase et pourront revenir à tout moment s’ils le souhaitent. Google informera les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités dans son blog sur les mises à jour de l’espace de travail à mesure qu’elles approchent de la mise en œuvre.

À partir d’avril, Google déploiera le nouveau look par défaut pour tous les utilisateurs. Cependant, ils pourront toujours revenir à l’ancienne interface jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2022. À ce moment-là, le nouveau look devient standard, sans possibilité de le modifier.