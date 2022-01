Découvrez comment obtenir le personnage secret dans Windjammers 2

Windjammers 2 cache un personnage secret dans le menu de sélection. Le nouveau travail de Dotemu perpétue les racines de l’original dans un emballage moderne, adapté aux plateformes d’aujourd’hui. Nous vous expliquons comment obtenir le onzième joueur.

Comment débloquer le personnage secret de Windjammers 2

Dans le menu de sélection des joueurs, vous devez tourner le joystick gauche aussi loin que possible. Vous verrez que le curseur parcourt les quatre caractères au début dans le sens des aiguilles d’une montre. Au bout d’environ cinq secondes, un visage inédit apparaîtra sur le côté de l’écran : Disc Man. Le terminer débloquera un succès en signe de découverte.

Que pensez-vous de Windjammers 2 ?

Nous avons conclu dans notre analyse que Windjammers 2 « est une suite qui sait très bien d’où elle vient et où elle veut aller ». « La base jouable du premier titre reste intacte et les nouvelles mécaniques sont une réussite qui apportent beaucoup plus de variété et de profondeur aux affrontements, plus exigeants et dynamiques si possible », nous a-t-on précisé.

Sa continuité dans cette « essence arcade » l’amène à souffrir de faiblesses en termes d’offre de modes de jeu. « Dotemu a été particulièrement conservateur avec la suite, prenant peu de risques et offrant des modes clairsemés et basiques. Si votre idée est de concourir en ligne (très bien grâce au rollback) et rien d’autre, allez-y, car la formule originale évolue constamment. Si vous cherchez à jouer seul ou à explorer de nouvelles propositions au sein de la formule, vous le saurez petit à petit », nous a-t-on précisé. Dans cette maison, il a obtenu une note de 7,5 sur 10. Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

Rappelons que Windjammers 2 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch ; il participe également au catalogue Xbox Game Pass.

Source: Twitter